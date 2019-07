Bu yiyecekler bebeğinizin zekasını geliştiriyor

Minik bebeğinizi kucağınıza almadan onun için her detaya özen göstermeye çalışırsınız. Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz anda bebeğiniz için her şeye dikkat ederek onu henüz karnınızdayken korumaya başlarsınız. Yediğiniz içtiğiniz her şey bebeğinizin gelişiminde önemli rol oynar.