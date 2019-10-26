Bugün Dünya Hasta Hakları Günü…

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Hasta Hakları Yasası ile birlikte sağlık sisteminin iyileştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasını istedi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği, “Dünya Hasta Hakları Günü” nedeniyle açıklama yaptı, tedaviye erişim hakkının ve koruyucu önlemlerin en temel hasta hakkı olduğunu vurguladı.

Sağlık hizmetlerine karşı toplumda genel bir korku ve güvensizlik olduğunu savunan Evrensel Hasta Hakları Derneği, “Hasta hakları korunmadıkça kimse kendini güvende hissedemez” diyerek devlet ve hükümet yetkililerini harekete geçmeye çağırdı.

Dernek, bütçesi yetersiz olan sağlıkta altyapı, ilaç ve donanım eksikliği yaşandığını, personelin artan talebe karşılık veremediğini ve hasta haklarıyla ilgili yasanın olmadığını belirtti.