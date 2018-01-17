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Bulaşık makinesindeki ölümcül tehlike!

Araştırmaya göre; bulaşık makinesinde yemek artıklarından kalan patojenler ölümcül kalp hastalıklarına yol açıyor...

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:31
Bulaşık makinesindeki ölümcül tehlike!
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Slovenya'da yapılan araştırmaya göre, bulaşık makinesinde yemek artıklarından kalan patojenler ölümcül kalp hastalıklarına yol açıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Applied and Environmental Microbiology Dergisi’nde yayımlanan araştırmada, her seferinde makinenin lastik contasının yıkanması önerildi.

Bir başka araştırmada İsveçli bilim insanları, bulaşık makinesinin mikrop ve bakterilerin tümünü öldürdüğü için çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesini engellediğini öne sürmüştü. Ayrıca bulaşıkların makine de yıkanmasının çocuklarda alerjiye yol açabileceği iddia edilmişti. 

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