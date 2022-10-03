Bunama ve Alzheimer riskini yükseltiyor

Yeni bir çalışma, yetişkinlikte kabus görme sıklığı ile ilerleyen yaşla birlikte artan bilişsel gerileme riski arasında bir ilişki olduğunu öne sürdü.

Her 100 kişiden 5'inin haftada en az bir kez, uykularından uyanacak kadar korkunç kabuslar gördüğü tahmin edilmektedir. Bu durumun tetikleyicileri stres, kaygı, sinirlilik ve uyku yoksunluğudur, ancak Parkinson hastalığı gibi bazı durumlar da kabusların ortaya çıkmasında rol oynar.

Bilişsel gerileme riskini artırıyor

İngiltere merkezli Birmingham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni çalışma, 35-64 yaş arası 600 yetişkin ve 2 bin 600 65 yaş ve üstü yetişkinin uyku kalitesini birkaç yıllık bir süre zarfında inceledi.

Çalışmalar, katılımcıların uyku kalitesini değerlendirmenin yanı sıra beyin sağlıkları ve zaman içinde olası hastalıkların başlangıcı hakkında da veri topladı. Toplanan bilgiler, yüksek sıklıkta rahatsız edici rüyalar ile bilişsel gerileme arasında bir ilişki olup olmadığını bulmak için değerlendirildi.

Haftada en az bir kez kabus gördüğünü bildiren orta yaşlı kişilerin, ilerleyen on yılda bilişsel gerileme yaşama risklerinin, yalnızca nadiren kabus gördüğünü bildiren kişilere göre 4 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Daha ileri yaşlarda ise haftada bir kabus görenlerin, sonraki yıllarda daha iyi uyuyanlara göre 2 kat daha fazla bunama riski olduğu görüldü.

Beyin aktivitesini bozuyor

Peki, kabuslar ve bilişsel gerileme arasındaki bu ilişki nereden geliyor? Çalışma yazarlarına göre, genellikle kabus gören insanlar kalitesiz uykuya sahiptir ve bu, yavaş yavaş beyin aktivitesinde bozulmaya yol açabilir.

Ancak, kabusları demansın tetikleyicisi olarak değil, halihazırda sürmekte olan hastalığın bir semptomu olarak gören başka bir çalışma da vardır. Demanslı ve Alzheimer'lı bazı kişilerde, kabuslar ve kötü uyku kalitesi ilerleyen hastalığın ilk belirtileri olabilir.