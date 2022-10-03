Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
banner107

Bunama ve Alzheimer riskini yükseltiyor

Kötü bir rüya veya hatta gece uykusundan uyandıran bir kabus, özellikle stresli günlerde sık sık meydana gelebilir. Kötü rüyalar, yaşam kalitesi ve sağlık durumu üzerinde de sonuçlar doğurabilir.

03 Ekim 2022 Pazartesi 22:26
23 Okunma
Bunama ve Alzheimer riskini yükseltiyor



Yeni bir çalışma, yetişkinlikte kabus görme sıklığı ile ilerleyen yaşla birlikte artan bilişsel gerileme riski arasında bir ilişki olduğunu öne sürdü.

Her 100 kişiden 5'inin haftada en az bir kez, uykularından uyanacak kadar korkunç kabuslar gördüğü tahmin edilmektedir. Bu durumun tetikleyicileri stres, kaygı, sinirlilik ve uyku yoksunluğudur, ancak Parkinson hastalığı gibi bazı durumlar da kabusların ortaya çıkmasında rol oynar.

Bilişsel gerileme riskini artırıyor

İngiltere merkezli Birmingham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni çalışma, 35-64 yaş arası 600 yetişkin ve 2 bin 600 65 yaş ve üstü yetişkinin uyku kalitesini birkaç yıllık bir süre zarfında inceledi.

Çalışmalar, katılımcıların uyku kalitesini değerlendirmenin yanı sıra beyin sağlıkları ve zaman içinde olası hastalıkların başlangıcı hakkında da veri topladı. Toplanan bilgiler, yüksek sıklıkta rahatsız edici rüyalar ile bilişsel gerileme arasında bir ilişki olup olmadığını bulmak için değerlendirildi.

Haftada en az bir kez kabus gördüğünü bildiren orta yaşlı kişilerin, ilerleyen on yılda bilişsel gerileme yaşama risklerinin, yalnızca nadiren kabus gördüğünü bildiren kişilere göre 4 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Daha ileri yaşlarda ise haftada bir kabus görenlerin, sonraki yıllarda daha iyi uyuyanlara göre 2 kat daha fazla bunama riski olduğu görüldü.

Beyin aktivitesini bozuyor

Peki, kabuslar ve bilişsel gerileme arasındaki bu ilişki nereden geliyor? Çalışma yazarlarına göre, genellikle kabus gören insanlar kalitesiz uykuya sahiptir ve bu, yavaş yavaş beyin aktivitesinde bozulmaya yol açabilir.

Ancak, kabusları demansın tetikleyicisi olarak değil, halihazırda sürmekte olan hastalığın bir semptomu olarak gören başka bir çalışma da vardır. Demanslı ve Alzheimer'lı bazı kişilerde, kabuslar ve kötü uyku kalitesi ilerleyen hastalığın ilk belirtileri olabilir.

Anahtar Kelimeler:
BunamaAlzheimerKabus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nöbetçi eczaneler / 3 Ekim 2022
Nöbetçi eczaneler / 3 Ekim 2022
Tedavi edilmezse iyileşmiyor
Tedavi edilmezse iyileşmiyor
Uzmanı uyardı: Bu kış bol virüslü geçecek
Uzmanı uyardı: Bu kış bol virüslü geçecek










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim