Bütün suç aşk hormonu Oksitosin'in!

Sinyalleri algılayan antenler gibi, vücudunuzdaki hücrelerde de oksitosin alıcıları mevcuttur. Stresli olduğumuzda ya da sosyalleşmeye başladığımızda, hormonların seviyesi gittikçe yüksel eğilimindedir. Son yıllarda oksitosinin vücuda ve zihne etkileri üzerine yapılan çalışmalardan öğrendiklerimizin bazılarını sıralayalım.



Oksitosin bağlılığı geliştiriyor

Oksitosin seviyesi yüksek hamile kadınlar, ilk üç aylık dönemlerinde bebeklerine çok daha bağlıdırlar. Ve diğer kadınlarla karşılaştırıldığında hamilelikleri ve doğumdan sonraki ilk ayları daha davranışlara bağlı olarak tanımlanıyor – şarkı söylemek, bebeklerini besleme ve yıkama yöntemlerini kendine özgü şekillerde gerçekleştirmek gibi. Yapılan çalışmalar da bu durumun anne-bebek arasında özel bir ilişki yarattığına işaret etmektedir.



Oksitosin ilişkileri sağlamlaştırıyor

Araştırmacılar biyolojik çocuklarla evlatlık edinilen çocukların idrardaki oksitosin ve onunla bağlantılı vasopresin hormonunun oranlarını karşılaştırdı. Çocuklar biyolojik anneleriyle iletişim kurduğunda oksitosin oranı arıyor, evlatlık edinilen çocuklarda ise oksitosin oranı sabit. Evlatlık edinilen çocukların güven problemi yaşamaları da bu hormonun eksikliğinden kaynaklanmaktadır.



Oksitosin stresi azaltır

Yapılan araştırmalar anksiyete, stres ve depresyonun etkilerinin bünyeye oksitosin enjekte edildikten sonra azaldığını göstermektedir. Nörologlar, stresli ortamlarda hormonların daha etkin yansımaları olduğunu savunuyor.

Oksitosin duygusal anılarınızı kristalize eder

Yapılan araştırmalar, oksitosinin erkeklerin anneleriyle ilgili anılarını kuvvetlendirecek etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Annesiyle iyi ilişkiler kurmuş olan erkeklerin anıları diri olurken, annesiyle bağları zayıf olan erkeklerin de oksitosin hormonunun etkisi arttıkça anılarının etkin hale geldiği gözlenmiştir.



Oksitosin doğumu ve emzirmeyi kolaylaştırır

En iyi bilinen rolü, doğum sancıları sırasında oldukça artan oksitosin oranının bebeğin doğum kanalına gelmesini sağlamada payının yüksek olduğudur. 1900’lerden beri fizikçiler doğum sancılarını artırmak için Pitokin olarak da bilinen sentetik oksitosin kullanmaktadır. Doğumdan sonra da bu hormonlar süt kanallarının açılması ve süt üretimi konusunda etkin rol oynamaktadır.



Oksitosin cinsel uyarılmayı artırır

Yapılan deneylerde, beyin sıvısına oksitosin enjekte edilen farelerde kendiliğinden ereksiyon gerçekleştiğini göstermektedir. Oksitosin içeren beyindeki kimyasallar, erkekler ereksiyon olurken sürekli uyarımda bulunur. Bu kimyasallar partnerlerin arasındaki bağ arttıkça daha yoğun hale gelir. Herkes için aynı olmadığını da eklemek gerek.



Oksitosin sosyal yetenekleri geliştirir

İçe kapanma eğiliminde olanlarda oksitosin eksiliği olduğu saptanmıştır. Oksitosin oranı arttıkça bir karakter bozukluğu olan iletişim eksikliği ve içe kapanma oranı gittikçe düşmektedir.

Oksitosin koruyucu güdüleri tetikler

Oksitosin bulunduğu sosyal gruba karşı her türlü tehlikeye karşı savunma güdüsünü tetiklediği yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Oksitosin uyumaya sevk eder

Stressiz durumlar oksitosin genelde beyine uykuya sevk eden uyarılarda bulunur. Oksitosin, stres hormonu olarak bilinen kortizol ile savaşır. Böylece rahatlamanızı ve rahat bir uyku çekmenizi sağlar.



Oksitosin cömertliğe sevkeder

Yapılan bir araştırmada oksitosin almış ya da burunları yoluyla placebo etkisi yaratılmış katılımcılardan oluşan bir gruptan, yabancılarla paralarını paylaşmaları konusunda karar vermeleri isteniyor. Oksitosin alanların %80’i paylaşabileceklerini söylüyor. Araştırmacılar bu hormonun başkalarını düşünme yetisini artırdığını söylüyor.