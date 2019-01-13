Çekirdeklerini sakın atmayın! Baştan sona yeniliyor

Papayanın yetişmesi son derece zahmetlidir çünkü bir ağaçtan meyve almak için 3 yıl beklemek gerekir. Sabırla beklenildiğinde ise papayanın çekirdeklerine kadar faydalanmak mümkün.

Vücutta oksizide olan kolesterol kan damarlarında birikmeye başlar ve bu bir süre sonra beyne giden kan akışını zayıflatır. Bunun sonucunda felç meydana gelebilir. Papaya ise içeriğindeki zengin antioksidan sayesinde oksidasyona engel olur. Haftada bir kez tüketerek bu riskten kurtulabilirsiniz.

Düzenli olarak papaya tükettiğinizde vücuttaki iltihap seviyesini düşürürsünüz.

En önemli faydalarından biri de karaciğeri temizlemesidir. Bağırsaklardaki parazitlerin yok olmasına yardım eder.

**İçeriğindeki folat, C vitamini, beta-karoten ve E vitamini sayesinde kolon kanseri riskini azaltır. Haftalık olarak tüketeceğiniz papaya sayesinde bu zor hastalık riskini en aza indirebilirsiniz. Aynı zamanda içindeki papin kan hücrelerine karşı koruma sağlar.

Çekirdekleri böbreklerimiz için adeta bir kalkan oluşturur. Böbreklerimizin yanı sıra karaciğerdeki toksinleri de ortadan kaldırır.

Tüketildiğinde yüksek miktarda enerji verir. Özellikle hamile ve emziren annelerin tüketmesi önerilir.

Adeta soda görevi görür. Yemekten sonra yaşanılan hazımsızlığı ortadan kaldırır.