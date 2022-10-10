Cildinizi hızlı yıpratmaya neden olan hatalar

Kırışıklıkları ve ince çizgileri artırabilir. Cildi hızlı yaşlandıran bakım hatalarını öğrenmek için bu yazımıza göz atın.

Cildinize bakım yaparken farkında olmadan cilt bariyerine zarar veriyor olabilirsiniz. Cilt bakımında yapılan bazı yanlışlar cildin erken yaşlanmasına ve hasar görmesine sebep olabiliyor.

CİLDİ GÜNEŞTEN KORUMAMAK

Cildi hızlı yaşlandıran bakım hatalarından biri cildi güneşten korumamak. Güneş ışığı deri katmanlarını geçen ultraviyole (UVA ve UVB) içerir.

Hem UVA hem de UVB ışını kırışıklıklara neden olan zararı dışında enfeksiyonlara karşı savunma sistemini zayıflatır. Bu sebeple güneş ışınlarına fazla maruz kalan ciltler çok erken yaşlarda kırışır. Ciltte kızarıklıklar, tahriş ve yanıklar meydana gelir.

Cildi güneşten korumak için güneş kremlerinden faydalanmak gerekir. Her gün dışarı çıkmadan önce mutlaka güneş koruyu kremleri kullanmanız önerilir.

AYNI YASTIK KILIFLARINDA UYUMAK

Yastık kılıflarınızı düzenli olarak değiştirmiyorsanız cildinizde mikropların üremesine sebep olabilirsiniz. Gece boyu cildiniz terler ve yastıkla temas ettiğinde gözenekleriniz tıkanır.

Her gün aynı yastık kılıfında uyumak cildinize sivilce, akne ve siyah nokta gibi sorunların ortaya çıkmasına sebep olur. Cildinizin temizliği için yastık kılıflarınızı düzenli olarak değiştirmeniz önerilir.

CİLDİ NEMLENDİRMEMEK

Cildin her zaman neme ihtiyaç duyduğunu unutmamanız gerekir. Ancak özellikle yağlı cilde sahip olanlar cildi daha çok yağlandırdığı düşüncesiyle cildini nemlendirmek istemez. Oysa cildi nemlendirmemek cildin daha fazla yağ üretmesine sebep olur.

Nemsiz ciltler erken yaşlarda kırışır. Cilt bariyeri güçsüzleşir ve ciltte kuruluk, kaşıntı gibi birçok sorun ortaya çıkar. Bu sebeple cildinizi her gün temizledikten sonra mutlaka cildinize uygun bir nemlendirici kullanmanız önerilir.

AŞIRI PEELİNG YAPMAK

Cildi ölü hücrelerden arındırmanın yolu düzenli olarak peelin yapmaktan geçiyor. Peeling ciltteki ölü derileri temizliyor ve hücre yenilenmesini destekliyor. Ayrıca cilt kusurlarını gidererek daha aydınlık ve sağlıklı bir cilde sahip olmanıza destek oluyor.

Ancak peeling yaparken aşırıya kaçmamanız öneriliyor. Aşırı peeling yapmak ciltte tahrişe sebep oluyor. Cilt bariyeri incelebiliyor ve cilt güçsüzleşiyor. Bu sebeple peelingi hafta 1 en fazla 2 kez yapmanız öneriliyor.