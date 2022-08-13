Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...

Çin'de Langya virüsü alarmı!

Çin'in Henan ve Şantung eyaletlerinde hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülen Langya isimli henipavirüs 35 kişi de tespit edildi. Bu virüs ağırlıklı olarak kır farelerinde rastlanıyor.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:22
32 Okunma
Çin'de Langya virüsü alarmı!


Çin'in doğusundaki Hennan ve Şantung eyaletlerinde yeni bir virüs paniği yaşanıyor.

Hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülen Langya (LayV) isimli henipavirüs, şu ana kadar 35 kişi de tespit edildi.

Yorgunluk ve öksürük semptomlarına neden olan virüsün, insandan insana yayılabileceğine ilişkin bir kanıt yok.

Ağırlıklı olarak kır farelerinde rastlanan virüs hakkında Çin, Singapur ve Avustralya'dan araştırmacıların kaleme aldığı makale New England Tıp Dergisinde yayımlandı.

"Öngörülemeyen sonuçlara neden olabillir, alarmda olun"

Singapur'daki Duke-NUS Tıp Okulu'ndan araştırmacı Wang Linfa, tespit edilen vakaların ciddi olmadığını ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi.

Linfa buna rağmen, doğada bulunan ve insanları enfekte edebilecek çok sayıda virüsün öngörülemeyen sonuçlara neden olabileceği gerekçesiyle alarmda olmaya ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

Memeli hayvanlar doğal rezervuar olabilir

Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda, test edilen kır farelerinin yüzde 27'sinde Langya virüsü tespit edildi. Köpeklerin yüzde 5'inin ve keçilerin yüzde 2'sinin de virüs testleri pozitif çıktı.

Köstebek gibi memeli hayvanların virüsün doğal rezervuarı olabileceği düşünülüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ndeki araştırmacılar ise, insanlarda görülen her 4 virüsten 3'ünün hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), daha önce de iklim krizi ve yaban hayatındaki sömürünün artışı nedeniyle dünyada çok sayıda benzer hastalığın görülebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi'nden pazar günü yapılan açıklamada, Langya virüsü ile ilgili çalışmaların yakından takip edildiği duyurulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
ÇinSağlıkVirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nöbetçi Eczaneler / 13 Ağustos 2022
Nöbetçi Eczaneler / 13 Ağustos 2022
Maymun çiçeği virüsünün ismi değişiyor!
Maymun çiçeği virüsünün ismi değişiyor!
Bakan Altuğra, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti
Bakan Altuğra, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim