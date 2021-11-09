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Çin'den umut vadeden açıklamalar: Covid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili antikor

Çin'de yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen bazı ilaç ve tedavilerin klinik denemelerinde umut vadeden sonuçlar alındığı bildirildi. 14 hasta üzerinde denenen bir ilacın virüs semptomlarını gidermede başarı gösterdiği kaydedildi.

09 Kasım 2021 Salı 09:34
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Çin'den umut vadeden açıklamalar: Covid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili antikor
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China Daily gazetesinde yer alan habere göre, Pekin Genom Bilimi İleri Yenilik Merkezi Direktörü Sunnıy Şie, Covid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili bir antikor keşfettiklerini bildirdi.

"DXP-604" adı verilen antikorun laboratuvar çalışmalarında virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu vurgulayan Sunnıy, bu antikor kullanılarak üretilen bir ilacın Beijing Ditan Hastanesinde ikinci aşama klinik denemelerine başlandığını belirtti.

Sunnıy, şimdiye dek 14 hasta üzerinde denenen ilacın virüs semptomlarını gidermede başarı gösterdiğini kaydetti.

Öte yandan, Çin ve ABD'de faaliyet gösteren Brii Bionsciences şirketi, "BRII-96" ve "BRII-198" adını verdiği iki antikoru birleştiren ilacın acil kullanımına onay verilmesi için ABD İlaç ve Gıda İdaresine başvurdu.

Şirket, Tsinghua Üniversitesi ve Şıncın Üçüncü Halk Hastanesinin iş birliğiyle geliştirdiği ilaç için yürüttüğü üçüncü aşama klinik denemelerde, ilacın Covid-19 hastalarında ölüm ve hastanede tedavi oranlarını yüzde 78 oranında azalttığının gözlendiğini bildirdi.

Şirketin Başkanı ve Üst Yöneticisi Hong Ci, aşılamanın halen virüse karşı en önemli mücadele aracı olduğunu, fakat antikor tedavilerinin de yarattığı hızlı bağışıklık tepkisiyle virüs taşıyan fakat henüz belirti göstermeyen veya virüs taşıyanlarla yakın temasta bulunan kişilerde önleyici tedavi amacıyla kullanılabileceğini vurguladı.

Çin'de Covid-19'a karşı onaylanmış bir ilaç veya tedavi bulunmuyor.

Anahtar Kelimeler:
ÇinCorona VirüseCovid19Koronavirüs Ilaç
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