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'Cinsel ilişki' uyarısı geldi

İsrail, İsviçre ve Avusturya'da maymun çiçeği virüsüne bağlı yeni vakalar tespit edildi. Böylelikle dünya çapında vaka bildiren ülke sayısı 15'e yükseldi. Vakaların artması sonrası ülkelerden, 'karantina' kararları peş peşe alınırken, uzmanlardan 'cinsel ilişki' uyarısı geldi. İşte tüm dünyayı alarma geçiren maymun çiçeği virüsüyle ilgili tüm detaylar...

23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:31
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'Cinsel ilişki' uyarısı geldi

İnsanlar arasında kolayca yayılma eğiliminde olmayan maymun çiçeği virüsüne bağlı rahatsızlıklar genellikle hafif seyrediyor. Virüs, en çok Orta ve Batı Afrika'da yaygın.

80'DEN FAZLA VAKA

Bazı Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada ve Avustralya da dahil olmak üzere farklı ülkelerde 80'den fazla vaka bildirildi.

BAKAN KOCA'DAN 'MAYMUN ÇİÇEĞİ' AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazar günü öğleden sonra yaptığı Twitter paylaşımda, virüse Türkiye'de rastlanılmadığını söyledi ve kamuyouna "müsterih olma" çağrısında bulundu.

Söz konusu salgın, bilim insanlarını şaşırtırken, genel halk sağlığı için riskin düşük olduğu söyleniyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre, virüsü yakalanan pek çok insan birkaç hafta içerisinde iyileşiyor.

DSÖ'DEN ENDİŞELENDİREN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), "Tespit çalışmaları arttıkça vaka sayısının da artmasını bekliyoruz" dedi.

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen virüse bağlı vakalar, daha sonra Avrupa kıtasında bazı ülkelerde bildirildi. İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç vakaları doğrulayan ülkeler arasında.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı şimdiye kadar 20 vaka tespit etti. Kurumun baş tıbbi danışmanı Dr. Susan Hopkins, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Günlük bazda daha fazla vaka tespit ediyoruz" dedi.

Virüsün toplum içinde yayıldığını belirten Dr. Hopkins, bazı vakaların ise hastalığın endemik olduğunu belirttiği Batı Afrika'yla hiçbir temaslarının olmadığını söyledi.

VAKALARIN ÇOĞU GAY VEYA BİSEKSÜEL ERKEKLER ARASINDAN

Ancak genel nüfusa yönelik riskin "son derece düşük" olduğunu belirten Dr Hopkins, şimdiye kadar vakaların çoğunlukla kentsel alanlarda ve gay veya biseksüel erkekler arasında olduğunu ifade etti.

Virüse karşı doğrudan bir aşı olmasa da, bazı ülkeler söz konusu virüse karşı yüzde 85 etkinliğe sahip çiçek aşısını stoklamaya başladı.

VİRÜSE YAKALANANLAR İÇİN "21 GÜN İŞE GİTMEYİN" DUYURUSU

Öte yandan İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı, yaptığı açıklamada “Maymun çiçeği bulaşanlar 21 gün işe gitmemeli ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarla birlikte hamileler ve 12 yaşın altındaki çocuklarla temas etmemeli” duyurusunu yaptı.

İngiliz Cinsel Sağlık Birliği Başkanı Dr. Claire Dewsnap da bir açıklama yaptı. Dr. Dewsnap, “Bu hastalığın cinsel sağlık hizmetlerine büyük bir etkisi olacak. Önümüzdeki birkaç haftada daha fazla vaka görebiliriz. Burada beni endişelendiren Avrupa genelinde vakaların görülmüş olması yani bu hastalık çoktan yayılmaya başladı” dedi

BELÇİKA'DAN 'TECRİT' KARARI

Dün alınan kararlar doğrultusunda Belçika da maymun çiçeği hastalığına yakalanan kişilerin 3 hafta kendilerini tecrit altına almalarını istedi.

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