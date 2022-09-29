Cinsel yolla bulaşıyor, semptom göstermiyor!

Antibiyotiğe dirençli süper bakteriler her yıl 7 milyon insanın ölümüne sebep olurken bilim insanlarından tedirgin eden bir açıklama geldi. 'Mycoplasma genitalium' olarak bilinen kısaca M. gen olarak adlandırılan bir bakterinin en kuvvetli ilaçlara ve tedavi yöntemlerine karşı dirençli olduğu aktarıldı.

CİNSEL HAYATI AKTİF OLANLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

İngiliz Daily Mail gazetesi, cinsel yolla fark ettirmeden bulaşan hastalığın daha çok cinsel hayatı aktif olan erkek ve kadınlarda görüldüğü ifade edildi.

KADINLAR TEHLİKEDE!

İlk olarak 1980’lerde Londra’da keşfedilen bakterinin şu an ABD’de yayıldığını aktarıldı. Bilim insanları bu bakterinin kadınlarda erken doğum, düşük ya da kısırlığa sebep olabileceği de duyuruldu.

"KADINLARDA AĞRI ,KANAMA VE ŞİŞLİK YAPABİLİYOR"

Teşhis edilmesi zor olan ve kasık bölgesinde iltihaplı hastalıklara da yol açan bakterinin bütün antibiyotiklere karşı dirençli olması tedirginlik yarattı. Profesör Paul Hunter, “Bu bakterinin insan sağlığına çok ciddi etkileri olduğunu görüyoruz. Bu hastalık kadınlarda ağrı, kanama ve şişlik yapabiliyor” dedi.

SEMPTOM GÖSTERMİYOR

Hastalığı kapan birçok insanın semptom göstermeden yıllarca bu bakteriyi taşıdığı ve bakterinin erkeklerde şişlik, ağrı ve acıya sebebiyet verdiği dile getirildi.