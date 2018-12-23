"Çocuklara haftada iki buçuk su bardağı kefir içirin"

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi, bağırsaklardaki dost bakterilerin çoğalması için zeka, kemik ve kas gelişimini destekleyen kefirin özellikle çocuklar için çok faydalı olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, "Kefir, sindirim sistemine huzur veriyor, anne sütünden sonra dost bakterilerin kaynağı, çok faydalı bir gıdadır" diye konuştu.



Kefirin faydalarına değinin Uzman, "Kan şekerini yükselten zararlı gıdaların vücuda alımını ve bağırsak geçirgenliğini azaltır. İçindeki probiyotikler sindirim sistemine huzur verir. Alerjik hastalıklara, gaz, karın ağrısı, huzursuzluklar, hazımsızlıklar gibi sıkıntılara engel olur. Hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, otizm, MS gibi hastalıkların belirtilerini en aza indirir, oluşmalarının önüne geçer. Bağırsaktaki kötü hastalıkları önler. K,B grubu vitaminleri ve interferon dediğimiz bağışıklık sistemini güçlendiren maddeyi üretir. Çift zincirli aminoasitleriyle çocukların büyümesine, gelişmesine yardımcı olur" ifadelerini kullandı.



DOST BAKTERİLER AZSA SORUN VAR DEMEKTİR!



Dost bakterilerin bağırsaklarda azalmasıyla çeşitli hastalıkların ortaya çıktığını dile getiren Dr. Mindan, "Fırsatçı mikroplar artığı zaman bağırsak geçirgenliği artıyor ve çok çeşitli sindirim ve sinir sistemini tutan hastalıklar ortaya çıkıyor. Dikkat dağınıklığı, uykusuzluk, hiperaktivite, konsantrasyon eksikliği, davranış değişikliği gibi sıkıntılar oluşuyor" dedi.





Normal doğumla dünyaya gelen ve annesi iyi beslenen bebeklerin bağırsaklarının faydalı gıdalarla dolu olacağını aktaran Dr. Mindan, "Ağzımızdan son kısma kadar olan sistem dışarıdan baktığımızda boru gibi ama içeriden baktığımızda karnabahar yüzeyine benzer ütülediğimiz zamansa yaklaşık 280-300 metrekarelik geniş bir alandır. En büyük ve bana göre en değerli organımızdır. Bebek eğer normal doğumla dünyaya gelmişse, annesi iyi beslenirse,faydalı dost bakterilerle dolu oluyor. Zaman içerisinde bebek anne sütüyle beslenir ve anne de beslenmesine dikkat ederse 6 aydan sonra sebze, yoğurt, kefir, yumurta, kuruyemiş gibi faydalı gıdalar tüketirse bağırsak florası düzgün olur" diye konuştu.

"İNSANIN SAĞLIKLI OLMASI İÇİN VİRÜSLERİN YÜZDE 90'I İYİ OLMALI"



Günümüzde tüketilen ilaçların ve gıdaların dost bakterilerin sayılarını azalttığını söyleyen Uzman, "Bir insanın çok sağlıklı olabilmesi için sindirim sistemindeki bu bakteri, mantar, virüs topluluğunun yüzde 90'ının iyi olması lazım. Dost bakteriler olması lazım, işte bunlara biz probiyotik diyoruz. Doğru beslenen insanda bunlar yeteri kadar vardır. Fakat modern dünya, alınan ilaçlar, doğum kontrol hapları, antibiyotikler ve kan şekerini yükselten gıdalar dost bakterilerin sayılarını azaltıyor. Kefir de anne sütünden sonra dost bakterilerin kaynağı çok faydalı bir gıdadır" dedi.



"KEFİRİ 6 AYDAN SONRA BEBEKLER TÜKETEBİLİR"



Çocuklara haftada 2 buçuk su bardağı kefir içirilmesinin uygun olduğunu söyleyen Dr. Mindan, "6-7 aydan itibaren bebeklerin beslenmesine kefiri yerleştirebiliriz. Daha sonra nasıl süt grubundan iki su bardağı içilmesini öneriyorsak, sağlıklı beslenmede de bir çocuğa haftada iki buçuk su bardağı kefir almasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.