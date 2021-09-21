Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi

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İnternet erişimi olan çocuklar velilerinin gözetimi dışında gündelik hayatta zor denk gelecekleri dünyalara erişebiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir çalışmada internet kullanımıyla çocuklarda ve ergenler intihar girişimleri arasındaki bağlantı araştırıldı.

JAMA Open Network'te yayımlanan makaleye göre çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen sekiz farklı internet deneyimi bulunuyor.

Çocukların ve ergenlerin çevrimiçi davranışlarına ilişkin veriler incelendi. Çalışma ABD'de otorite olan Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi'nden bir grup bilim insanı tarafından yapıldı. 2 bin 600'den fazla okul bölgesi incelendi ve internetteki deneyimi nedeniyle intihara sürüklenen 227 çocuk ve ergen tespit edildi.

Yapılan eşleştirmenin ardından yapay zeka sisteminin henüz alarm vermediği bin 135 kişilik bir kontrol grubu oluşturuldu. Çalışmada sekiz internet davranışı ile intihar arasında bağlantı tespit edildi.

Velilere uyarı niteliğindeki çalışmaya göre çocuklar söz konusu sekiz deneyimden beşini ve daha fazlasını yaşıyorsa akranlarına göre intihar girişimde bulunma eğilimi 70 kat daha fazla oluyor.

Çalışmanın önerisi ise yeterince incelemeyle çocuk intiharlarının önüne geçilebileceği. Önemli olan tehlikeli deneyimleri yaşayan çocukları tespit etmek.

Veliler için uzun süreli depresyon, düşük öz değer gibi belirtilerin uyarıcı olduğu belirtildi.

İşte 8 deneyim

Siber zorbalık

Şiddet

Uyuşturucu içerikleri

Nefret söylemi

Küfür

Cinsel içerik

Depresyon

Az yoğunluklu kendini yaralama