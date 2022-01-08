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Çölyak Hastalığı ve Beslenme

Uzman Diyetisyen Aliye Özören 'in bugünkü köşe yazısı...

08 Ocak 2022 Cumartesi 09:45
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Çölyak Hastalığı ve Beslenme
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Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda ince bağırsak hastalığı olan çölyak hastalığından ve beslenme ile olan ilişkisinden bahsetmek istedim. Buğday, yulaf, arpa, çavdar gibi tahılların içinde bulunan glütene karşı ince bağırsağın hassasiyet göstermesi sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı, yağlı ishal, karında şişkinlik, yorgunluk, huzursuzluk, iştahsızlık gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Çölyak hastalığının tek tedavisi ise glüteni diyetten çıkarmaktır.

Bu bağlamda;

1.Ekmek eklenmiş köfte, unla kızartılmış balık ve sosisler,

2.Buğday, yulaf, arpa, çavdar unu ile yapılmış her türlü yiyecekler,

3.Bulgur, makarna, erişte, şehriye, kuskus, yarma, irmik gibi besinler,

4.Glutensiz yazmayan tüm gevrekler, krakerler ve bisküviler, simit, dondurma külahı, börek, pasta ve çörekler,

5. Un eklenerek kurutulmuş tüm kuru meyveler, glüten içeren soslara bulanmış sebzeler,

6. Şehriye, erişte, un çorbası, tarhana çorbası, düğün çorbası, domates çorbası, her türlü hazır çorbalar,

7. Baklava, revani, tulumba, lokma gibi unlu tatlılar, glüten içeren puding, içerisinde bisküvi, çikolata parçası, kek, vb. bulunan dondurmalar,

8. Unla yapılmış soslar ve hazır satılan çeşni verici yiyecekler, glüten içeren soya sosları, arpadan yapılmış sirke, glüten içeren salça ve ketçap,

9. Glüten içeren fıstık ve fındık ezmeleri, üretici tarafından un eklenerek fırınlanmış tüm kuruyemişler, soslu kuruyemişler gibi besinlerden çölyak hastaları uzak durmaları gerekmektedir.

Bunların yerine pirinç, mısır ve bunlardan yapılan besinler tüketilebilir. Örneğin kekler ve çörekler gibi ürünler yapılırken pirinç unu ve nişasta kullanılabilir.

Kişiler glütensiz diyet tedavisine uymadığı takdirde;

1.Çölyak krizi,

2.Demir eksikliği anemisi,

3.Folik asit eksikliği anemisi,

4.B12 vitamin eksikliği anemisi gibi durumların gelişmesine yol açabilmektedir.

Bu nedenden dolayı sizde çölyakla ilgili bir tanı aldıysanız mutlaka uzmanlar eşliğinde tedavi almanız gerekmektedir.

Sağlığınızı ve kendinizi ertelemeyeceğiniz güzel bir yıl dilerim.

Haftaya yeni konular ile görüşmek üzere.

Sağlıkla kalın.

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