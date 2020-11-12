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Corona virüs önlemleri gelecek kış grip vakalarında patlamaya neden olabilir

ABD’li bilim insanları yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlaması, maske ve sosyal maske gibi önlemlerin yalnızca Covid-19’da değil, diğer solunum enfeksiyonlarında da düşüşe neden olduğunu keşfetti.

12 Kasım 2020 Perşembe 13:43
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Corona virüs önlemleri gelecek kış grip vakalarında patlamaya neden olabilir

ABD’li bilim insanları yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlaması, maske ve sosyal maske gibi önlemlerin yalnızca Covid-19’da değil, diğer solunum enfeksiyonlarında da düşüşe neden olduğunu keşfetti. Ancak araştırmacılar, mevsimsel grip, RSV ve diğer hastalıklara ilişkin vaka sayısındaki düşüşün, savunmasız insan sayısını arttırdığını bu durumun gelecek kış aylarında zincirleme salgınlara neden olacağı konusunda uyardı. Özellikle influenza virüsünün her yıl mutasyona uğradığını vurgulayan uzmanlar, grip aşılarının etkisiz hale gelebileceğini ifade etti.

ABD’de yer alan Princeton Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe ve maske takma gibi tedbirler nedeniyle gelecek kış aylarında rekor bir artış yaşanabileceği konusunda uyardı.

Corona virüs önlemleri gelecek kış grip vakalarında patlamaya neden olabilir - 2

ENFEKSİYON SAYISININ DÜŞMESİ SAVUNMASIZ DURUMDAKİ İNSANLARI ARTIRIYOR

Bilim insanları, söz konusu tedbirlerin yalnızca Covid-19’un değil, diğer hastalıkların enfeksiyon oranlarını da düşürdüğünü söyledi. Çalışmada mevsimsel grip ve solunum sinsitiyal virüsünün (RSV), ABD’de 2010’de ortalama bir yıla göre yüzde 20’i oranında daha ez enfekte ettiği belirtildi. Ancak, araştırmacılar ilk etapta olumlu gibi görününen bu durum nedeniyle, solunum yolu virüslerine karşı savunmasız durumda olan insanların artığını bildirdi.

Corona virüs önlemleri gelecek kış grip vakalarında patlamaya neden olabilir - 3

ÖNLEMLER ORTADAN KALKINCA SOLUNUM VİRÜSLERİ SAVUNMASIZ DURUMDAKİ İNSANLARI YAKAYALAYACAK

Uzmanlar, Covid-19 salgını nedeniyle alınanan tedbirlerin potansiyel bir aşının nüfusun çoğunluğuna uygulanan uygulanana kadar, yani en az 2021 baharına kadar devam edeceğini ön gördüklerini belirtti. Fakat söz konusu tedbirler ortaya kalkınca mevsimsel grip ve diğer solumun yolu virüslerinin yayılmak için uygun bir ortam bulunacağı ve risk grubundaki insanlar için tehlike oluşturacağına dikkat çekildi.

Corona virüs önlemleri gelecek kış grip vakalarında patlamaya neden olabilir - 4

MEVSİMSEL GRİP VİRÜSÜ HER YIL MUTASYONA UĞRUYOR

Princeton Üniversitesi bilim adamları, gelecekteki bu salgınların muhtemelen sağlık sistemleri üzerindeki 'yükü artıracağı' konusunda uyararak, mevsimsel gribin her yıl mutasyona uğradığını ifade etti. Bu nedenle grip aşısının etkili olmayabileceğini belirten araştırmacılar, mevsimsel gribin bazı insanlarda öldürücü olabileceğine dikkat çekti.

Corona virüs önlemleri gelecek kış grip vakalarında patlamaya neden olabilir - 5

GRİBE KARŞI SAĞLANAN SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI AZALABİLİR

Araştırmacılar, ayrıca toplumdaki birçok insanın gribe daha önce yakaalndığı ve onunla savaştığı için insanların enfeksiyonla savaşırken sürü bağışıklığına ilişkin faktörlerin devreye girdiğini, ancak gelecek yıllarda, şu anda uygulanan tedbirler yüzünden hastalığa yakalananların sayısı azaldığı için bu durumun etkisini yitirebileceğini açıkladı.

Corona virüs önlemleri gelecek kış grip vakalarında patlamaya neden olabilir - 6

RSV CİDDİ ENFEKSİYONA NEDEN OLABİLİR

Bununla birlikte, araştırmacılar benzer bir durumun RSV için de geçerli olduğunu ve hastalığın özellikle erken doğmuş bebeklerde, yaşlı yetişkinlerde, kalp ve akciğer hastalığı olan bebekler ve yetişkinlerde veya bağışıklık sistemi çok zayıf olan herhangi bir kişide (bağışıklığı baskılanmış) ciddi enfeksiyonlara ve ölüme neden olabileceğini açıkladı.

Corona virüs önlemleri gelecek kış grip vakalarında patlamaya neden olabilir - 7
Sonuçları PNAS dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları,  "2021-2022 kışında büyük bir RSV salgının ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Mevsimsel grip için de sonuçlar genel olarak aynı tabloyu yansıtıyor. Bununla birlikte grip salgının boyutu virüsün uğradığı genetik değişimlere ve bulaşılığına göre değişecektir” ifadelerini kullandı.
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