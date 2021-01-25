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Corona virüsün mutasyonu ilk kez görüntülendi

İngiltere'nin güneyinde başlayarak birçok ülkeye sıçrayan corona virüs mutasyonu Rus bilim insanları tarafından ilk kez görüntülendi. Açıklamada, EpiVacCorona aşısının mutasyona karşı etkili olduğu belirtildi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 13:29
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Corona virüsün mutasyonu ilk kez görüntülendi

İngiltere'de ortaya çıkan corona virüs mutasyonu, ilk kez laboratuvar ortamında görüntülendi.

Açıklamada, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) tarafından yapıldı. 

Vektor Devlet Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, İngiltere’de ortaya çıkan corona virüs mutasyonunun mikroskopla fotoğrafını çekti. 

Açıklamada, Rospotrebnadzor’a bağlı kuruluşlar tarafından geliştirilen PCR testlerinin yeni mutasyonu tespit edebildiği, Rospotrebnadzor’un Merkez Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün test sisteminin de bu varyantı virüsün mutasyon geçirmemiş formlarından ayırt edebildiği belirtildi.

Öte yandan, EpiVacCorona aşısının mutasyona karşı etkili olduğu belirtildi.

BİRÇOK ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

İlk olarak İngiltere’de Eylül ayında tespit edilen, Aralık ayına kadar da tanımlanamayan corona virüsün yeni mutasyonu şimdiye kadar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede görüldü. 

EN ÇOK HANGİ YAŞ GRUBUNU ETKİLİYOR?

Öte yandan İngiltere'de yayımlanan bir araştırmaya göre; corona virüs mutasyonundan en çok yeni doğan ila 9 yaş grubu etkilenirken yeni corona virüs mutasyonu 20 ila 29 yaş grubu arası ile 50 yaş üstü kişilerde diğer yaş gruplarına göre daha az etkili olduğu belirtildi.

AŞILARI ETKİSİZ HALE GETİRİR Mİ?

Daha yayılmacı ve kolay bulaşabildiği belirtilen corona virüs mutasyonunu

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