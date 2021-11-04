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Covid-19 hapına dünyada ilk onay

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA) yaptığı açıklamada, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Covid-19 hapını onayladığını söyledi. Böylece İngiltere, corona virüs aşısında olduğu gibi, corona virüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.

04 Kasım 2021 Perşembe 13:12
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Covid-19 hapına dünyada ilk onay
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İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA) yaptığı açıklamada,, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Covid-19 hapını onayladığını söyledi.

Aralık ayı başlarında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen corona virüs aşısını da dünyada ilk onaylayan ülke olan İngiltere, corona virüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.

Anahtar Kelimeler:
Covid19 Hapı
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