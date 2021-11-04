Covid-19 hapına dünyada ilk onay

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA) yaptığı açıklamada, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Covid-19 hapını onayladığını söyledi. Böylece İngiltere, corona virüs aşısında olduğu gibi, corona virüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.