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Covid-19 salgını son mu buluyor?

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2019 sonlarında tespit edilmesinin ardından milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

14 Eylül 2022 Çarşamba 22:15
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Covid-19 salgını son mu buluyor?


Ghebreyesus, yeni bildirilen vaka sayılarının geçen hafta, Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini söyledi.

Ghebreyesus gazetecilere verdiği demeçte, "Pandemiyi sona erdirmek için daha önce hiç bu kadar iyi bir konumda olmamıştık. Henüz sonda değiliz ama son görünüyor."" dedi.

DSÖ Başkanı dünyanın "bu fırsatı değerlendirmek" için adım atması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ghebreyesus verdiği demeçte, "Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek, daha fazla değişken, daha fazla ölüm, daha fazla aksama ve daha fazla belirsizlik riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi.

DSÖ'nün Covid-19 hakkındaki son epidemiyolojik raporuna göre, bildirilen vaka sayısı 4 Eylül'de sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 12 düşüşle 4,2 milyona geriledi.

Anahtar Kelimeler:
DSÖSalgınCovid19Sağlık
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