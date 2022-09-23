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Covid'den sonra en az 49 hafta kalıyor

İngiltere ve Galler'de 48 milyon kişinin verilerini inceleyen araştırmaya göre, COVID-19 enfeksiyonu kan pıhtısı riskini en az 49 hafta artırıyor...

23 Eylül 2022 Cuma 10:24
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Covid'den sonra en az 49 hafta kalıyor



Yeni yapılan bir araştırma Covid tanısı aldıktan 49 hafta sonrasına kadar bazı problemler için riskin daha yüksek kaldığını buldu.

Amerikan Kalp Derneği dergisi Circulation'da yayınlanan araştırmaya göre, bu noktada büyük damarlarda oluşan pıhtı riski, COVID-19 olan kişilerde olmayanlara kıyasla neredeyse iki katı olarak bulundu.

48 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Ocak-Aralık 2020 arasını kapsayan çalışmada, 48 milyon kişiden yani İngiltere ve Galler'deki neredeyse her yetişkinden anonim olarak toplanan veriler kullanıldı.

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nden araştırmanın yazarı olan tıbbi istatistik ve epidemiyoloji profesörü Jonathan Sterne, bulguların kardiyovasküler rahatsızlıkları olan kişiler için "önleyici ilaçları almanın ve risk faktörlerini yönetmenin, pandemi öncesine göre daha da önemli olduğu" mesajını güçlendirdiğini dile getirdi.

İLK HAFTA RİSK 33 KAT DAHA YÜKSEK

Araştırmacılar, COVID-19 teşhisinden sonraki ilk hafta, kalp krizi veya iskemik felce neden olabilecek türden arteriyel kan pıhtısı riskinin Covid olmayanlara göre yaklaşık 22 kat daha yüksek olduğunu buldu. Bu riskin ikinci haftada keskin bir şekilde düştüğü, dört kattan daha az arttığı kaydedildi.

Sterne, 27 ila 49 hafta arasında arteriyel pıhtı riskinin yaklaşık yüzde 30 arttığını söyledi.

COVID-19 teşhisi konduktan sonraki ilk haftada, bu tür venöz problemlerin riski 33 kat daha yüksekken, teşhisten sonraki üçüncü ve dördüncü haftalarda riskin hala yaklaşık sekiz kat daha yüksek olduğu kaydedildi. 27 ila 49 hafta sonra ise riskin, hiç COVID-19 geçirmemiş birine göre hala 1.8 kat daha yüksek olduğu vurgulandı.

"İNGİLTERE VE GALLER DIŞINDA GENİŞ ÇAPTA UYGULANABİLİR"

Sterne, bulguların İngiltere ve Galler dışında geniş çapta uygulanabileceğini söyledi. Bir takip çalışması, koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarının baskın hale geldiği ve birçok insanın aşılandığı Haziran 2021'den sonraki döneme bakıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ciddi hastalık, hastaneye yatış ve ölüme karşı korunmak için insanların yaş gruplarına göre COVID-19 aşısı konusunda güncel kalmalarını tavsiye ediyor.

Sterne, çalışmanın COVID-19'a yakalanan kişilerin doktorlarıyla kardiyovasküler risklerini yönetme konusunda konuşmaları gerektiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
CovidAraştırma
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