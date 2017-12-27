Daima üşümenizin 5 olası nedeni

Dışarda deli gibi bir kar yağıyor ve hava eksilerde seyrediyorken üşümeniz normaldir. Ancak siz her daim titriyor ve ellerinizi, ayaklarınızı bir türlü ısıtamıyorsanız bu işin altındaki nedeni bulmanın zamanı gelmiş demektir. Uzmanlar kadınların erkeklerden daha fazla üşümesinin bazı fizyolojik nedenler dolayısıyla normal olduğunu söylüyor. Ancak yine de aşağıdaki nedenler sizin diğer insanlardan daha fazla üşümenize neden olabilir.

Çok incesiniz

Düşük bir kiloya sahip olmak sizi birkaç nedenle daha çok üşüyen bir insan yapabilir. Bu nedenlerden ilki kilolu olduğunuzda sahip olduğunuz vücut yağının sizi koruması ve zayıf olduğunuzda da durumun tam tersi işlemesidir. Aynı zamanda kaloriyi artırmak metabolizma üzerinde bazı frenler bırakır. Bu nedenle de vücut ısısını yeterince artıracak fazlalıklara sahip olursunuz.

Tiroidiniz var

Boynunuzdaki kelebek şeklindeki bezin sorumluluğu altında sandığınızdan çok daha fazla şey vardır. Uzmanlar her zaman üşüyor olmanın hipotiroit belirtisi olabileceğini söylüyor. Çünkü yeterli tiroit salgılamadığınızda üşüme gerçekleşiyor. Hipotiroidin diğer belirtileri saç dökülmesi, kuru cilt ve yorgunluktur. Tüm bu bulgular soğuk ellerinizde duruyorsa bir doktorla görüşmelisiniz.

Yeteri kadar demir almıyorsunuz

Düşük demir seviyeleri kronik üşümenin en yaygın nedenlerinden biridir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin yardımıyla vücudunuzu her tarafına oksijen taşınmasını sağlayan, sisteminizdeki her hücreye ısı ve diğer besinleri taşıyan önemli bir mineraldir. Yeteri kadar demiriniz yoksa kırmızı kan hücreleri işlerini gerektiği gibi yerine getiremez ve siz de tir tir titrersiniz.

Dolaşımınız zayıf

Eğer elleriniz ve ayaklarınız daima buz gibiyse ancak vücudunuzun geri kalanı sıcaksa bunun altında bir dolaşım problem yatıyor olabilir. Uzmanlar, sigara alkol gibi zararlı maddelerin dolaşım üzerinde negatif etkisi olabileceği konusunda uyarıyor.

Yeterince uyuyamıyorsunuz

Uyku yoksunluğu sinir sistemi üzerinde tahribat yapabilir ve bu da beyindeki vücut ısısını etkileyen düzenleyici mekanizmayı bozabilir. Dolayısıyla uykusuzluk sizde üşüme ve huzursuzluğa neden olabilir.