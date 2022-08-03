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Diş sararmasına neden olan hatalar

Diş minesinin doğal rengi beyazdır, ancak bu mine zamanla aşınır ve o kadar ince hale gelir ki, aslında diş kemiği olan dentin adı verilen dişin bir sonraki tabakası görünmeye başlar.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 20:44
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Diş sararmasına neden olan hatalar
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Bu tabaka sarımsı bir renge sahip olduğu için dişlerinizin kötü görünmesine ve sağlığa zararlı hale gelmesine neden olur. Ancak dişlerin sararmasının tek nedeni dişlerdeki mine kaybı değildir. Birçok yaygın hata dişlerin sararmasına neden olur. Sarımsı renk dış nedenelrden dolayı da olabilir. Dişlerde biriken ve zamanla daha sarı bir ton veren renkli moleküllerin varlığı nedeniyle dişler sararabilir.

İşte dişlerin sararmasına neden olan en yaygın hatalar:

Çok fazla gargara yapmak

Dişlerinizin en büyük düşmanı ağız kuruluğudur. Bu kuruluk, ağız boşluğunda nötr pH'ı koruyan enzimler ve minerallerden oluşan tükürük ile önlenir. Yeterli pH olmadığında ağız asidik hale gelir ve dişlerinizin sağlığı için bu tehlikelidir.

Bu durumun ana suçlularından biri, genellikle diş minesine ve ağız boşluğunun doğal florasına zarar veren gargaraların aşırı kullanımıdır. Çok fazla gargara yapmak yerine dişlerinizi daha sık fırçalamak daha iyidir.

Asitli yiyecek ve içecekler

Dişlerinizin beyazlığını sadece ağız boşluğundaki asit değil, aynı zamanda tüketilen asitler de etkiler. Asit hemen hemen her meyvede, özellikle turunçgillerde bulunur, bu nedenle çok fazla narenciye tüketirseniz dişlerinizin rengi sarımsı olabilir.

Asit diş minesine karşı zararlıdır, zamanla diş minesini aşındırır ve dişlerinizin sarımsı bir renk almasına neden olur. Bu nedenle hem sirke ve turunçgillerde bulunan doğal asitlere hem de asitli içeceklere dikkat edin.

Kahve

Tüm gün kahve içerseniz dişleriniz sarımsı bir renk alır. Özellikle bütün gün yavaş yavaş kahve içmek, dişlerinize kahvenin etkilerinden kurtulması için süre tanımaz.

Çok miktarda kahve içiyorsanız, dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın ve ağzınızı mutlaka çalkalayın.

Sigara

Sigarada bulunan kimyasallar diş minesi üzerinde çok zararlı bir etkiye sahiptir ve ne kadar uzun süre sigara içerseniz, dişlerinizdeki hasar o kadar görünür olur.

Sigaralar, diş minesini tahrip eden ve genellikle ağız sağlığını olumsuz yönde etkileyen binden fazla kimyasal bileşik içerir. Bu nedenle yıllarca sigara içenlerin dişleri sarıdır.

Kötü ağız hijyeni

Hijyen her şeyden önce gelmeli. Doğru ağız hijyeni ile birçok şeyi önleyebilirsiniz ve dişlerin sararması da bunlardan biridir.

Doğru fırçalama ile dişlerinizin sarımsı tonunu önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Doğru fırçayı seçmek ve beyazlığı korumanıza yardımcı olacak doğru diş macununu tercih etmek de önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
Diş SararmasıSağlıkDiş
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