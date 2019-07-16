Diyabet ve yüksek tansiyon hastaları mutlaka tüketmeli

Turunçgiller ailesine mensup kamkat, Çince’de, “altın portakal” anlamına gelir. Bu besinin diğer turunçgillerden en önemli farkı kabuğunun soyulmadan tüketilmesidir. Kamkatların brinleri ve özleri, yıllar boyunca boğaz ağrıları ve solunum sorunları için çeşitli tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Kamkat A vitamini, C vitamini, E vitamini ve bitkisel besinler gibi antioksidanlardan açısından iyi bir kaynaktır. Bu nedenle, serbest radikallere karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca, oldukça sağlıklı besin değerlerine sahiptir. Şimdi, Kamkatın faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

KAMKAT HAKKINDA

Halk arasında bodur mandalina ya da kumkuat olarak da anılan turunçgiller ailesinin bir meyvesidir. Kış ve bahar aylarında yetişen kamkat, diğer turunçgillerle aynı kategoriye girse de kabuğu da tamamen yenilebilmektedir. Bu meyve Çin’in güneydoğu bölgelerine özgü yaprak dökmeyen, yerli bir ağaçtan gelmektedir. Lezzetli meyvesi ile beraber dünyanın birçok yerinde bir süs ağacı olarak yetiştirilmektedir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve çeşitli yararlar sağlayan antienflamatuar bileşiklerle doludurlar.

KAMKATIN BESİN DEĞERLERİ

100 g kamkatta aşağıdakiler bulunur:

Su: 80,85 g

Enerji: 71 kcal

Protein: 1.88 g

Toplam yağ: 0.86 g

Karbonhidrat: 15.9 g

Lif: 6.5 g

Toplam şeker: 9.36 g

Kalsiyum: 62 mg

Demir: 0.86 mg

Magnezyum: 20 mg

Fosfor: 19 mg

Potasyum: 186 mg

Sodyum: 10 mg

Çinko: 0.17 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 43.9 mg

Tiamin: mg 0.04

Riboflavin: 0.09 mg

Niasin: 0.43 mg

B-6 Vitamini: 0.04 mg

Folat, DFE: 17 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 15 µg

A Vitamini, İÜ: 290 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.15 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.1 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.15 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.17 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

KAMKATIN FAYDALARI

Kamkatın sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

– Sindirime yardımcı

Kamkatların en önemli fonksiyonlarından biri, sindirimi düzenlemedeki rolleridir. 8 adet kamkat 10 gram life eşittir. Bu miktardaki lif gastrointestinal sisteminizin hareketli kalmasına yardımcı olur ve sindiriminizi düzenler. Kabızlığı, fazla gazı, şişkinliği ve krampı gidermeye ve besin alımınızın verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilir. Bu meyvelerdeki lif ayrıca enflamatuar barsak hastalıklarına karşı korunmaya da yardımcı olabilir.

– Diyabet kontrolü

Kamkattaki flavonoid özütlerinin, obez sıçanlarda kan lipit seviyelerini düşürdüğü laboratuar araştırmalarında bulunmuştur. Kamkatların, düşük şeker içeri, düşük sodyum, sıfır kolesterol ve 0.1 gram yağ içerdiği için diyetinize mükemmel bir katkı sağlar. Yüksek diyet lifi hem tip 1 hem de tip 2 diyabet için faydalıdır.

– Bağışıklığı artırır

Kamkat, bağışıklık sistemini, tıpkı portakallar gibi C vitamini bakımından zengin oldukları için etkiler. Yapılan bir araştırma, vitaminlerin güçlü bir antioksidan olduğunu aynı zamanda yeni hücrelerin büyümesini teşvik ederek vücudunuzu enfeksiyonlardan, bakterilerden ve mantarlardan korumak için bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Cilt bakımı

Kamkatlarda bulunan antioksidan ve vitamin kombinasyonları, güneşin ve serbest radikallerin neden olduğu kırışıklıkları, yaşlılık lekelerini hafifletmede yardımcı olur.

– Kanserle savaş

C vitamini, vücudun enfeksiyöz ajanlara karşı direnç geliştirmesine yardımcı olan ve vücutta kansere neden olan serbest radikalleri ortadan kaldıran, suda çözünen harika bir antioksidandır.

– Yüksek tansiyona iyi gelir

Kamkatlar, yüksek tansiyonu olan kişilere yardımcı olabilecek olağanüstü bir potasyum / sodyum oranına sahiptir. Yüz gram kamkat, sadece 10 miligram sodyumla karşılaştırıldığında 186 miligram potasyum içerir. Bu, kan damarlarının gevşemesine yardımcı olur ve uygun kan basıncını korur.

– Kemik sağlığını korur

Kamkat, yoğun miktarda C vitamini ve kalsiyum içerdiğinden, kemik sağlığını korumada önemli bir role sahiptir.

– Göz sağlığı

Kamkatlar, görme sağlığıyla yakından bağlantılı olan, zengin bir A vitamini ve beta-karoten kaynağıdır. Beta-karoten, maküler hücrelerde oksidatif stresi azaltmak için bir antioksidan olarak işlev görür, böylece maküler dejenerasyonu sınırlar ve katarakt gelişimini azaltır.

– Saç Bakımı

Kamkatlarda bulunan C vitamini, doğal organik bileşikler, antioksidanlar ve mineraller saçınızın kalitesi, dokusu ve gücü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

– Diş bakımı

Kamkatler, saç ve diş kalitesini artıran kalsiyum, potasyum ve C vitamini gibi en iyi besinlerden bazıları ile doludur.