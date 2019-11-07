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Diyete rağmen kilo veremiyorsanız endokrin probleminiz olabilir

Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ü. Pınar Alarslan, "Düzenli diyet ve egzersize rağmen kilo vermekte zorlanıyorsanız bu endokrin problemlerden kaynaklanıyor olabilir." dedi.

07 Kasım 2019 Perşembe 11:11
Diyete rağmen kilo veremiyorsanız endokrin probleminiz olabilir

Alarslan yaptığı yazılı açıklamada, Endokrin sistemin vücudumuzdaki hormonları oluşturan tüm bezlerden oluştuğunu belirterek, vücutta hormon salgılayan birçok salgı bezini kontrol eden ve bu salgı bezlerinin hastalıklarını inceleyen tıp dalı olduğunu kaydetti.

Düzenli diyet ve egzersize rağmen kilo vermekte zorlanılıyorsa bunun endokrin problemlerden kaynaklanabileceğini ifade eden Alarslan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hashimoto hastalığı ya da tiroid ameliyatı sonrası hipotiroidi (tiroid hormonlarının yetersizliği) gelişebilir. Hipotiroidi de ödem, kilo alımı, adet düzensizliği, kabızlık yapabilir.Tanı kanda tiroid hormon testlerinin yapılmasıyla konulup tedavi de tiroid hormon ilaçları kullanılır. İnsülin direnci kilo verememenin en sık nedenlerinden birisidir. Genetik kökenli, metabolik sendrom ya da polikistik over hastalığından kaynaklanabilir. Karın ve bel çevresinde yağlanma, sık acıkma atakları, yemek sonrası halsizlik gibi şikayetlere sebep olabilir. Tanı insülin ve kan şekeri düzeyi ölçülerek konulabilir. Hastalar diyet egzersiz ve ilaç tedavisinden fayda görür ve tedavi edilmezse diyabete ilerleyebilir. ‘’

Böbrek üstü bezinden aşırı kortizol hormonu salgılanması cushing sendromu olarak bilindiğini kaydeden Alarslan, "Aşırı kortizol salgısı kilo alımı, insülin direnci, kan şekeri ve tansiyon yükselmesi, adet düzensizliği ve tüylenme artışına sebep olabilir. Bu sendrom prolaktin hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Kadınlarda memeden süt gelmesi, adet düzensizliği yaparken, erkeklerde daha çok cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olabilir. Büyüme hormonunun hipofiz bezinde adenom olmasına bağlı fazla çalışması tüm organların ve boyun orantısız büyümesine kilo artışına, şeker hastalığı ve kalp hastalığı riskinin artmasına sebep olur. Ayrıca D vitamini, kalsiyum, selenyum ve magnezyum, demir, B12, omega-3 eksikliği da kilo vermede zorlanmanıza neden olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KiloSağlık
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