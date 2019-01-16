Doğum sonrası depresyona yol açan 10 neden

Doğum sonrası dönemdeki depresyon; kadında gerçekleşen fiziksel, duygusal ve davranışsal değişimlerin karışımını ortaya koyuyor. Bu süreç, doğumdan sonraki 4 hafta içinde belirginlik kazanıyor. Klinik Psikolog Özlem Soysal, doğum sonrası görülen depresyon ve bu süreçte alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Anne olmak bir kadın için yalnızca mutluluk dönemi değil, aynı zamanda ruhsal durum değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan, kaygı ve depresyonun yaşanabildiği bir zaman dilimidir.

Bu dönemdeki depresyon; hafif mizaç bozukluğu, huzursuzluk, bitkinlik, erken uyanma, kilo kaybı, iştahsızlık, kendini kınama, tepkisizlik, mutsuzluk, değersizlik hissi, intihar düşüncesi ya da girişimi gibi öznel belirtilerle karakterize olan, şiddetli bir hastalığa kadar uzanabilen geniş bir yelpazeyi içerir. Gelişmiş ülkelerde gebelikten sonra görülen ruhsal problemlerle ilgili hastalıklar ciddi bir öneme sahip olduğundan, bu süreçte annelerin psikolojik destek almaları sağlanır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu önem oldukça sınırlı kalır ve bu durum, anne ile bebeğin sağlığı olumsuz yönde etkiler.

HER 10 KADINDAN 1'İ DEPRESYON RİSKİ ALTINDA

Doğum sonrası depresyon ilk 4-6 hafta içerisinde ortaya çıkar ve tanı konulabilmesi için de belirtilerin en az 2 hafta sürmesi gerekir. Gebelik sırasında yaşanan depresyon dünyada her 10 anneden 5'inde görülürken doğum sonrası depresyon 10 annenin 1'inde görülür. Prenatal denilen hamilelik öncesinde ve perinatal denilen hamilelik sırasındaki bazı duygu durumları, doğum sonrasında bir depresyonun habercisi olabilir.

BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN

-Kendine vakit ayıramamanın getirdiği mutsuzluk

-Benliğini kaybetme ve kendisini sanki gerçek değilmiş gibi hissetme

-Güvensizlik, yetersizlik ve iyi bir anne olamama duygusu

BU RİSKLERE DİKKAT!

1. Gebelik öncesi yoğun stres, kaygı ve depresyon yaşama

2. Kendine olan saygı kaybı

3. Mükemmeliyetçilik

4. Aileden, eşinden ya da çevreden yeterli sosyal destek alamama

5. Mutsuz evlilik

6. Başka çocukların olması

7. Çok genç yaşta gebelik

8. Gebelik dönemine yaşanan travma

9. Geçmişteki düşük ya da kürtaj deneyimleri

10. İstenmeyen ya da planlanmamış gebelikler

DOĞUM SONRASI DEPRESYONDAN KURTULMAK MÜMKÜN

Gebelik sonrası depresyon ile başa çıkmak için öncelikle içinde bulunulan gerçekliğin farkına varılmalı. Hayatın hem iyi hem de sıkıntılı olan dönemlerinin olabileceği kabul edilmeli. Alınabilecek basit önlemler ve yaşam değişiklikleri ile sorun karmaşık bir hal almadan çözülebilir. Doğum sonrası depresyona karşı şu önlemler alınabilir:

-Yakınlarınızdan ve aile bireylerinden destek isteyin.

-Günlük egzersiz ve spor yapın, hareketsizlikten uzak durun.

-Alkol ve kafeinli içecekler tüketmeyin.

-Beslenme uzmanından uygun diyet programı için yardım alın.

-Doğum sonrası eve gelen ziyaretçi sayısını sınırlandırın.

-Telefon görüşmelerinizi kısıtlı sürede tutun.

-Bebeğinizle daha yakından ilgilenin ve o uyuduğunda siz de uyumaya çalışın.

-Gerekli durumlarda bir uzman desteği almaktan çekinmeyin.