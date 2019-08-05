Doğum sonrası sıkı diyetlerden uzak durun

Doğumdan sonra bir anda vücut toparlanamayacağı gibi vücutta bir takım değişiklikler mevcut olabilir. Normal doğum sonrası vücudun toparlanması daha hızlı ilerlerlerken sezeryan sonrası ise bu süreç biraz daha uzayabilir. Vücutta gebelik boyunca genişleyebilen hücreler, ekstra sıvıları idrar ve ter yolu ile vücuttan atmaktadır. Bebek doğduktan sonra bebeğin bakımı ile ilgilenirken de vücut bir yandan tempolu çalışarak vücuttaki yağların atılması sağlanır.

DOĞUM SONRASI TOPARLANMA SÜRECİ

Bebek doğduktan sonra oluşan hormonal değişiklikler rahmin kasılmasını sağlar ve bu kasılmalar devam ettikçe rahim daralır ve eski haline geri döner. Bu süreç ortalama 6-8 hafta sürmektedir. Bazı gebelerde hamilelik ilerledikçe çatlaklar oluşurken bazı hamilelerde fark edilmeyecek kadar az olabilir. Özelikle karın ve bacak bölgesinde oluşan bu çatlaklar 6-12 ay içinde gözle görülür şekilde azalır. Renkleri açılır ve görünmez olmaya başlar. Göbekte oluşan çizgi ise 1 yıl içinde yok olmaya başlayacaktır.

EMZİRMEK VE EGZERSİZ

Doğumdan hemen sonra emzirmeye başlayan anneler ekstra kalori yakabilirler. Emzirme rahmin daralmasını ve kasılmasını sağlar. Vücudun toparlanma sürecini arttırır. Mucizevi anne sütü bebeğin gelişimini yeterli şekilde desteklerken annenin rahatlamasını ve toparlanma sürecinin hızlanmasını sağlar. Egzersizler vücudumuzda yağ yakımını hızlandırmada etkili ve vücut güçlendirici hareketlerdir. Yeni doğan bir bebek ilk günler beslenme, henüz düzene girmeyen uyku ve doğum sonrası yeni hayatına alışma sürecinde bir takım problemler yaşayabilir. Bu dönem anneler yeterince yorgun olacaklardır. Bebek biraz büyüdüğünde en azından uykusu düzene girdiğinde anne egzersiz yapmaya başlayabilir. Aerobik, fitnes veya pilates etkili sonuçlar vermeye yardımcı olabilir. Hafif tempolu başlayarak egzersizler günden güne arttırılarak vücut sıkılaşması ve toparlanması sağlanabilir.

DİYET YAPMAK NE KADAR DOĞRU?

Hamilelik süresinde alınan kilolar kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bazı anne adayları aşırı kilo alırken bazıları fazla kilo almadan hamilelik dönemini atlatabilirler. Bu dönemde sıkı diyetler yapmak yerine yemeklerin porsiyon oranını azaltarak kilo verebilirler. Eğer alınan aşırı kilolardan kurtulmak istiyorsanız emzirme döneminden sonra alanında uzman bir diyetisyen hekime başvurarak sağlıklı kilo verebilirsiniz.