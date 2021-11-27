DSÖ yeni varyanta 'Omicron' adını verdi

Dünyayı alarma geçiren Corona virüsün yeni varyantının adı belli oldu. Dünya Sağlık Örgütü B.1.1.529 kodlu varyanta Yunan alfabesinin onbeşinci harfi olan OMICRON adını verdi.



İlk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantın risklerini görüşmek üzere Cenevre'de toplanan DSÖ Danışma Grubu OMICRON'u "endişe verici" olarak tanımladı.



Ön bulguların yeni varyantın diğer endişe verici varyantlara kıyasla daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde olduğu bildirildi.



Güney Afrika'nın hemen her şehrinde OMICRON varyantı vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekildi. Güney Afrika, Hong Kong, İsrail ve Botsvana'da yaklaşık 100 doğrulanmış vaka tespit edildi. Biliminsanlarına göre yeni varyant çok sıra dışı bir mutasyon kümesine sahip.



İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, varyantın aşıların dayandığı orijinal Coronavirüstekinden önemli ölçüde farklı bir protein yapısının olduğunu açıkladı. Bu durumun yeni varyantın vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmasına yardımcı olmasından endişe ediliyor.



BioNTech firması ise yeni varyantı yakından incelediklerini, en geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden kesin verilere sahip olacaklarını duyurdu.



Belçika Coronavirüsün yeni varyantının Avrupa'da görüldüğü ilk ülke oldu. Enfekte kişinin, Türkiye üzerinden Mısır'a yaptığı bir geziden döndükten 11 gün sonra semptomlar geliştiren genç bir kadın olduğu açıklandı.



Aşısız vakanın daha önce Güney Afrika'da hiçbir ülkeye gitmediği belirtildi. İlk vaka tespit edilmesinin ardından 27 AB ülkesi Güney Afrika'ya seyahat yasağı getirme konusunda anlaştı. Güney Afrika'dan uçakla Amsterdam'a varan onlarca yolcu COVID-19 testi yaptırmak için havalimanında kuyruk oluşturdu.



AB'nin yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri de Güney Afrika'dan ülkeye girişleri askıya aldı.