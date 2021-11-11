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DSÖ’den küresel şırınga kıtlığı uyarısı: Milyarlarca doz aşı gecikebilir

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni bir raporuna göre, gelecek yıl küresel şırınga sıkıntısı olabilir ve açık iki milyara yaklaşabilir. Bu eksiklik dünya çapında 7,25 milyardan fazla dozun uygulandığı Covid-19 aşı kampanyalarında duraksamaya yol açabilir. DSÖ, küresel olarak üretim artmazsa, durumun istifleme ve panik satın almaya yol açabileceği konusunda uyararak, Covid-19'un yanı sıra onlarca hastalığa karşı tedavinin gecikeceği konusunda uyardı.

11 Kasım 2021 Perşembe 12:58
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DSÖ’den küresel şırınga kıtlığı uyarısı: Milyarlarca doz aşı gecikebilir
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gelecek yıl şırınga tedariğinde küresel bir kıtlığın olabileceği konusunda uyardı.

DSÖ İlaç ve Sağlık Ürünlerine Erişim Bölümü kıdemli danışmanı Lisa Hedman, "Şırınga sıkıntısı yaşayabileceğimiz ve bunun da bağışıklama çabalarını yavaşlatmak gibi ciddi sorunlara yol açabileceği konusundaki gerçek bir endişeyi dile getiriyoruz. Aşılama kampanyalarının nasıl gittiğine bağlı olarak, 1 milyardan iki milyara kadar açık olabilir” diye konuştu.

DÜNYANIN BİR YILDA 6 MİLYAR ŞIRINGA ÜRETME KAPASİTESİ VAR

Bununla birlikte Hedman, dünyanın yılda yaklaşık 6 milyar şırınga üretimi kapasitesi olduğunu söyledi. Ancak, 2023 yılına kadar iki doz corona virüs aşısına ihtiyaç duyan yaklaşık yedi milyar insan olacağını açıkladı. 

Hedman,  "2022'de bir milyarın üzerinde bir açığın olacağı oldukça açık. Şırıngaların bir aşı şişesinin on katı büyüklüğe sahip olduğu düşünüldüğünde, ayrıca  tedarik zincirinde gecikmelere neden olması muhtemel” dedi.

DİĞER HASTALIKLARA KARŞI KORUMA DA YAVAŞLAYACAK

Diğer taraftan, uzun süreli şırınga kıtlığı Covid-19’un yanı sıra  diğer hastalıklara yönelik aşılarda gecikmeler anlamına gelebilir. Geçen ay,  DSÖ dünyanın ilk sıtma aşısını onayladı ve bu, gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sağlık adımı olarak kabul edildi. Ayrıca, küresel çapta milyonlarca çocuk, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, çocuk felci ve boğmaca için aşılara güveniyor.

Hedman, rutin aşılamalarda bir gecikmenin 'gelecek yıllarda' halk sağlığı üzerinde çok ciddi etkileri olabileceğine dikkat çekti. Buna göre, olası bir şırınga sıkıntısı, onların  yeniden kullanılması gibi güvenli olmayan uygulamalara da yol açabilir. (DSÖ’ye göre kullanılmış şırıngaları sterilize etmek bile tüm zararlı bakterileri ortadan kaldırmıyor.)

DSÖ'DEN ÜLKELERE ÇAĞRI

Son olarak Hedman, ülkeleri önceden plan yapmaya çağırarak, “Pandemiye yanıt vermek için yapılan enjeksiyonların büyüklüğü düşünüldüğünde, ülkelerin şırınga üretim kapasitelerini artırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi. 

KORKULAN SADECE ŞIRINGA EKSİKLİĞİ DEĞİL

Öte yandan, pandemi esnasında tek korkulan şırıngaların yetersizliği değil. Bu yılın başlarında uzmanlar, corona virüs aşısını dünya çapındaki popülasyonlara ulaştırmak için gereken milyarlarca cam şişenin üretimini geciktirebilecek kum sıkıntısı konusunda uyarmışlardı.

UNEP'in Küresel Kaynak Bilgi Veritabanı müdürü Pascal Peduzzi Mart ayında yaptığı açıklamada, "Kumun biteceğini hiç düşünmemiştik, ancak bazı yerlerde başlıyor" demişti.

AŞI YAMALARI ÇÖZÜM OLABİLİR

Uzmanlar hem cam hem de şırınga eksikliğine karşı tek çözümün iğnesiz aşı yamalarının geliştirilmesi olduğunu söyledi. Science Advances dergisinde geçen ay yayınlanan bir araştırma, farelerde umut verici sonuçlar verdi.

ABD ve Avustralya'dan bir araştırma ekibi, deneysel bir aşı ile kaplanmış beş binden fazla dikenli mikroskobik sivri uçla noktalanmış bir santimetre karelik yamalar kullandı. Queensland Üniversitesi'nde virolog olan çalışmanın David Muller, yamaların antikor üretiminde iğnelerden daha iyi performans gösterdiğini bildirdi.

Bununla birlikte, yamaların uygulanması için eğitimli tıp uzmanlarına ihtiyaç bulunmuyor ve katlanarak daha uzun süre stabil kalıyorlar.  Araştırmada kullanılan yama, Nisan 2022 için insan denemelerine hazırlanan Avustralyalı Vaxxas şirketi tarafından yapıldı. Vaxxes CEO'su Michael Schrader, “Bu gelecek, bence kaçınılmaz. Sanırım önümüzdeki 10 yıl içinde göreceksiniz, bu dünya çapında aşı bulma şeklimizi oldukça dramatik bir şekilde yeniden şekillendirecek” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖşırınga Kıtlığı
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