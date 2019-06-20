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“Egzersiz, diyabet hastasının yaşam kalitesini arttırıyor”

Tip 2 diyabet, yaşam kalitesini düşüren ve tüm vücudu etkileyen ciddi bir hastalık. Sağlığını tekrar kontrol altına almak isteyen tip 2 diyabet hastaları için uzmanların önerileri arasında yer alan egzersiz ise diyabet hastasının yaşam kalitesini arttırmada önemli rol oynuyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:51
“Egzersiz, diyabet hastasının yaşam kalitesini arttırıyor”

Egzersiz, her yaştan insan için sağlıklı bir yaşamın anahtarı kabul ediliyor. Düzenli egzersizalışkanlığı; kilo kontrolü başta olmak üzere, sağlığınıza olumlu etki edecek pek çok fayda sağlıyor. 

Araştırmalara göre tip 2 diyabet tanılı kişilerin %40’ından daha azının düzenli fiziksel aktivitede bulunduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, “Egzersiz, bir diyabet hastasının sağlık durumunu iyileştirmek, kan şekerini kontrol etmek ve kabul edilebilir bir seviyeye düşürmek için yapabileceği en iyi şeylerden biridir” diyor. 

EGZERSİZ DİYABETE NASIL FAYDA SAĞLAR? 

Egzersizin vücuttaki kan akışını ve oksijen seviyesini iyileştirmeye yardımcı olduğunu ifade eden Doktor Aşkın Nasırcılar, “Egzersiz hastanın daha iyi hissetmesini sağlar. Ayrıca kilo vermeye ve dengeyi arttırmaya yardımcı olur. Kemik yoğunluğunu artırır ve kasları güçlendirir, böylece diyabet hastası hareket etmeye devam edebilir” diye konuşuyor.

Egzersizin enerji seviyesini artırdığı, metabolizmayı hızlandırdığı, yağları yaktığı, glikoz seviyesini kontrol ettiği ve zihinsel keskinliği ve netliği artırdığının birçok çalışma ile kanıtlandığını aktaran Nasırcılar, “Diyabet hastalarının düzenli egzersiz ile kazanacakları üç temel fayda; kan şekeri düzeylerini kontrol etmek, kas gücünü artırırken kilo vermek, enerji ve dayanıklılığı artırmak olacaktır” ifadelerini kullanıyor. 

TİP 2 DİYABET HASTALARINA EGZERSİZ ÖNERİLERİ

Egzersiz türünün ve sıklığının hastanın kendi tercihlerine göre belirlenebileceğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, “Egzersizin sürekliliği fayda sağlayabilmesi açısından son derece önemlidir. Herkesin severek yapacağı bir egzersiz çeşidi vardır. Ancak bazı egzersizler kolay uygulanabilir olması sebebiyle tip 2 diyabet hastaları için daha uygun olabilir” diyor ve diyabet hastaları için önerdiği egzersizleri şöyle sıralıyor: 

Yürüyüş: Yürüyüş özellikle diyabet hastaları için harika bir egzersiz programıdır. Sürekli ayakta durmakta veya yürümekte zorlanan kişiler bile kısa süreli yürüyüşlerden fayda görebilir. Bu sayede yürüme hızını seviye seviye artırarak egzersiz seviyesi bir adım öteye taşınabilir. Orta hızda yapılan bir yürüyüş kalbin işlevlerini güçlendirmeye, kan ve oksijen akışını arttırmaya, aşırı yağ ve şekerin yakılmasına yardımcı olur ve bu sayede diyabetik kişinin hedef kan şekeri aralığını daha kolay koruyabilmesini sağlar. 

Tai Chi: Tai chi egzersiz yöntemi denge ve dayanıklılığı güçlendirme ve aynı zamanda kas oluşumunu sağlama ve kemik ve eklemleri güçlendirmeye odaklanmaktadır. Yapılabilecek en hafif dövüş sanatlarından biridir ve etki oranı hafif bile olsa diyabet hastalarının egzersizlerden nasıl fayda sağlayabileceğinin harika bir örneğidir. Tip 2 diyabet hastalarına faydalı olabilecek mükemmel bir yöntemdir ve genel sağlık ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olur. 

Yoga: İstediğiniz sıklıkta yapabileceğiniz yoga, hafif etkiye sahiptir ve özel bir çalışma ortamı gerektirmez. İhtiyacınız olan tek şey rahat ve sessiz bir ortamdır. Yapılan çalışmalar, yoga ve meditasyonun depresyon ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiş ve diyabet de dahil olmak üzere kronik sağlık problemlerinde önemli bir stres giderici etkiye sahip olduğunu kanıtlamıştır. Yogayı haftanın her günü egzersiz programınıza dahil etmenizi öneririz! 

Ağırlık Çalışması: Haftalık egzersiz rutininize bir miktar ağırlık antrenmanı eklemek herkes için harika olacaktır, ancak diyabet hastaları bu egzersiz türünde artan efor ve yağ yağma tekrarlarından iki kat daha fazla faydalanabilir. Ağırlık çalışması kas oluşumuna ve yağ yakımına yardımcı olur ve fazla glikoz ve şeker seviyesinin normale indirilmesinde oldukça etkilidir. Kendi vücut ağırlığınızı kullanarak, bacak egzersizleri, direnç bantları, el ve bilek ağırlıkları, makine ağırlıkları veya vücut egzersizleri ile herhangi bir ağırlık ve direnç çalışması yapabilirsiniz. 

Egzersiz Bisikleti: Tip 2 diyabet hastaları için şiddetle tavsiye edilen bir diğer egzersiz ise bisiklet sürmedir. Bisiklet sürmek vücut için harika bir egzersizdir, çünkü birçok diyabet hastası için önemli bir sorun olan bacaktaki kan akışını büyük ölçüde arttırır ve ayrıca kilonuzu korumanıza ve kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Düzenli olarak bisiklet sürebilirsiniz ancak yaralanmaları önlemek ve düşme riskini en aza indirmek için ekstra özen göstermeniz gerekebilir.

Yüzme: Yüzme, en iyi egzersiz türlerinden biridir ve aynı zamanda eklemler üzerinde hemen hiç etkiye sahip olmadığı için diyabet hastaları için de çok faydalıdır. Kontrolsüz diyabet şikâyeti olan birçok kişi, öncelikle ayak ve bacaklarda sinir ağrısı çekmekte olup bu nedenle yürüme ve koşma gibi faaliyetlerin onlar için zor olduğunu düşünmektedir. Yüzme, bu acı ve rahatsızlık hissi olmadan iyi bir egzersiz yapmak için bir olanak sağlar.

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