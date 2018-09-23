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Egzersiz felç şiddetini azaltıyor

23 Eylül 2018 Pazar 16:38
Egzersiz felç şiddetini azaltıyor

Araştırmacılar, egzersiz yapmakla inme (felç) şiddetinin azalması arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, bir araştırma sonucunda, egzersiz  yapan kişilerde felç durumu görülmesi halinde, orta veya ağır şiddetli bir inme yerine hafif şiddetli bir inme geçirme olasılığının iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

İsveç'te felç geçiren kişilere ait kayıtlar esas alınarak ortalama 73 yaşındaki 925 kişiyi inceleyen araştırmacılar, fiziksel olarak aktif olan kişilerin olmayanlara nazaran ağır felç geçirme risklerinin daha az olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, felç geçirmeden önce hafif ve orta derecede fiziksel aktivitede bulunan kişilerin egzersiz yapmayanlarla kıyaslandığında, orta veya ağır şiddetli bir inme yerine hafif şiddetli bir inme geçirme olasılığının iki kat fazla olduğunu kaydetti.

Hafif fiziksel aktivite haftada en az dört saat yürüyüş, orta derecede fiziksel aktivite ise yüzme, tempolu yürüyüş ya da haftada iki ya da üç saat koşma gibi daha yoğun egzersizler olarak tanımlandı.

Çalışmanın yazarı, Göteborg Üniversitesinden Katharina S. Sunnerhagen, "Egzersiz, sağlığa birçok açıdan fayda sağlarken, araştırmalarımız, her hafta küçük bir fiziksel aktivite yapmanın bile, muhtemelen felç şiddetini azaltarak büyük bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi." dedi.

Sunnerhagen, yürütülen çalışmanın bulgularının, fiziksel aktivitenin beyinde koruyucu bir etkisi olabileceğine ilişkin giderek artan kanıtlara katkı sağladığını ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
EgzersizFelçHaberKKTC
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