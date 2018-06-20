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Elektronik sigaralardaki tehlike

Başta kanser olmak üzere birçok ölümcül hastalığa yol açan sigarayı bırakmak için tercih edilen elektronik sigaralar sanıldığı kadar masum değil...

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:57
Elektronik sigaralardaki tehlike

Sigara kadar kötü etki yapmadığı öne sürülen elektronik sigaraların solunum yollarına, bağışıklık sistemine ve dişlere büyük zararı var. California Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre elektronik sigara bağışıklık sistemine de zarar veriyor ve vücudu bakteriyle virüslere karşı daha savunmasız bırakıyor.

ABD'deki Roswell Park Kanser Enstitüsü'ndeki bilim adamlarına göre ise elektronik sigara aromalarında yüksek miktarda bulunan ‘benzaldehyde' kimyasalı solunum yollarına zarar veriyor.

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KANSEROJEN MADDE YÜKLÜ 

Elektronik sigaralarda kanserojen maddelerin bulunduğu, içerisinde kullanılan sıvılardan alınan örneklere yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. İçeriğinde sigaradaki gibi insan sağlığını tehlikeye sokabilecek anabasine, myosmine ve beta nikotryine maddeleri bulunmuştur. Elektronik sigarada kullanılan aroma verici sıvılarda tespit edilen ve normal tütün içerisinde de bulunan bu maddeler diş eti ve dişler üzerinde yıkıcı etkiler taşımaktadır.

İÇİNDEKİ SIVI DİŞ YAPISINI BOZUYOR

Diş yapısının bozulması, mine dokusunun harabiyete maruz kalması, ağızda kötü koku, dişetlerinde çekilmeye ve kanamaya neden olmaktadır. Elektronik sigara kullananlarda sadece diş kısmında sağlık sorunları oluşmaz. Aynı zamanda ağız içerisinde yaraların oluşması sık rastlanan bir durum olup, bağışıklık sisteminin baskılanması ve dişetindeki yapısal değişikliklerin gözlenmesi, dişeti rahatsızlıkları ve dişeti çekilmeleri elektronik sigara kullanımına bağlı olarak muayenelerde görülen diğer rahatsızlıklardır.

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