Emzirmek bebeğin özgüvenini artırıyor

Anne bebek sağlığı açısından eşsiz bir ürün olan sayısız yararları bulunan anne sütü Aynı zamanda bebeğin ruhsal, bedensel ve zekâ gelişimine de yardımcı oluyor. Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Tuba Coşkun, emzirmenin sadece bebeğin beslenmesini sağlamak için yapılan bir eylem olmadığını ifade ederek, bebeğin özgüveninin gelişmesi açısından da son derece önem taşıdığına işaret etti.

Hem bebek hem de anneye sağladığı yarar açısından tam anlamıyla mucizevi bir besin kaynağı olarak kabul edilen anne sütü, her bebeğin ihtiyacına göre üretiliyor. Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Tuba Coşkun, sütün besin içeriğinin bebeğin o andaki gereksinimlerine göre değişkenlik gösterdiğini hatırlatarak, mucizevi olarak her annenin kendi bebeği için en uygun sütü ürettiğini söyledi. “Örneğin prematüre bir bebeğin anne sütü içeriği ve besin değeriyle zamanında doğmuş bir bebeğin anne sütünün içeriği birbirinden farklıdır” diyen Dr. Çoşkun, şunları anlattı: “Sütün besin içeriği bebeğin o andaki gereksinimlerine göre değişkenlik gösterir ve mucizevi olarak her anne kendi bebeği için en uygun sütü üretir. Doğumdan sonra yenidoğan bebeğin ilk günlerdeki gereksinimini karşılayan, olgun süte göre enerji, laktoz ve yağ asidi düşük, protein içeriği yüksek kolostrum dediğimiz sarı renkte anne sütü salgılanır. Aynı zamanda kolostrum, bebeğin bağışıklık sistemini destekleyecek immunglobulinlerden zengin içeriğe sahiptir. Kolostrumdan sonra ise 15. güne kadar geçiş sütü ve sonrasında da olgun anne sütü salgılanır.”



İLK 1000 GÜN ÖNEMLİ



Bir insanın sağlıklı bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için hayatının ilk 1000 günü (270 gün anne karnında + doğum sonrası 2 yaşına kadar olan süre) çok önem taşıyor. Dr. Tuba Çoşkun, bu dönemde genetik faktörlerin etkisinin yanında çevresel faktörler içerisinde en önemlisinin anne sütü ile beslenmek olduğunu belirterek, “Bu nedenle bebeklere özellikle ilk 6 ay sadece anne sütü ve sonrasında en az 2 yaşına kadar anne sütü ile beslenmeli” dedi.



Anne sütünün gerçekten yetersiz kaldığı durumların çok nadir olduğunu belirten Dr. Tuba Çoşkun “Hamilelik boyunca anne vücudu kendisini hem doğuma hem de bebeğinin en büyük ihtiyacı olan anne sütü yapımına ve emzirmeye hazırlar. Her annenin memesi bebeğini emzirebilecek potansiyele sahiptir” diye konuştu.



BEDENSEL, RUHSAL VE ZEKA GELİŞİMİNE YARDIM EDİYOR



Öncelikle bebeğin büyüme ve gelişmesi için gerekli olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerini içerdiği için ilk 6 ay sadece anne sütü alması yeterli oluyor. Dr. Tuba Coşkun anne sütünün sağladığı yararlar konusunda şunları anlattı: “İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle, bebeği enfeksiyonlardan korur. Anne sütünün içeriğindeki bağışıklık güçlendirici maddeler sayesinde akut solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, alerjik hastalıklar, ani bebek ölümü sendromu, obezite, kalp damar hastalıkları, diyabet, çölyak hastalığı ve kanser gibi birçok hastalığa karşı koruduğu yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Aynı zamanda anne sütü bebeğin ruhsal, bedensel ve zekâ gelişimine yardımcıdır.”



Emzirmenin sadece bebeğin beslenmesini sağlamak için yapılan bir eylem olmadığını ifade eden Dr. Tuba Coşkun, en önemli amacının bebeği beslemek olsa da aslında bebek için anneyle ten temasında olmanın, bebeğin kendisini güvende hissetmesini, anneyle duygusal bağ kurmasını sağladığını da sözlerine ekledi.



EMZİRMEK ANNENİN DE SAĞLIĞINI KORUYOR!



Emzirmenin anne için de sayısız faydası olduğuna işaret eden Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Tuba Coşkun, anne sütünün



over (yumurtalık) kanseri, meme kanseri riskini azalttığı gibi anneyi osteoporozdan koruduğunu belirterek şu bilgileri de verdi: “Aynı zamanda annenin doğum sonrası kilosuna dönmesini kolaylaştırır, rahmin eski boyutuna dönmesine yardımcı olur. Emziren annelerin doğum sonu depresyonun riskinin azaldığını biliyoruz. Emzirmek anneler için anne ile bebek arasında bağı güçlendirir ve anne için doğal sakinleştirici özelliğinden dolayı annede kaynaklanan çocuk istismarı ve ihmaline karşı koruyucudur.”