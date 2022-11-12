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Enfeksiyonlara karşı korur, ödemi atar, tansiyonu düşürür

Beyaz lahana hem çiğ hem de pişirilerek tüketilen doğanın en faydalı besinlerinden biri. Salatası, çorbası, turşusu, yemeği, çorbası neredeyse her şekilde tüketilebilen beyaz lahana faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Beyaz lahananın faydaları saymakla bitmez. Beyaz lahana zengin vitamin, mineral ve güçlü içeriği ile tüketenlere adeta şifa veriyor.

12 Kasım 2022 Cumartesi 20:02
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Enfeksiyonlara karşı korur, ödemi atar, tansiyonu düşürür



Beyaz lahana, pişerken yaydığı kokuyla akıllarda kalsa da aslında sağlığa olan yararlarıyla anılması gereken bir besin. Beyaz lahana çok yönlü ve güçlü bir sebzedir. Beyaz lahana pişerken ortaya çıkan o koku içeriğindeki faydalı kükürtlü bileşikler yüzünden çıkıyor. Bu da beyaz lahanayı aslında daha kıymetli yapıyor. Kış aylarının en faydalı sebzelerinden biri olan beyaz lahana vitamin ve mineral açısından çok zengindir.

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BEYAZ LAHANANIN FAYDALARI

  • Beyaz lahana bağışıklığı güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur.
  • C vitamini açısından zengindir.
  • Tiamin, riboflavin ve niasin gibi B grubu vitamin içeriği de yüksek bir sebze.
  • Lif açısından zengin olan beyaz lahana, uzun süre tok tutar.
  • Vücuttan ödemin atılmasına yardımcı olur.

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  • Tansiyonun düşürülmesini sağlar.
  • Beyaz lahana güçlü bir kalsiyum kaynağıdır.
  • Kabızlığı önler.
  • Antioksidan kapasitesi yüksek bir sebze olan beyaz lahana, serbest radikallere karşı savaşır ve kansere karşı korur.
  • Bağışıklığı baskılayan hastalıklar, karaciğer hastalıkları, diyabet ve obezite gibi hastalıklara karşı da koruma sağlar.

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BEYAZ LAHANANIN ZARARLARI

Beyaz lahana, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler tarafından dikkatli tüketilmeli. Yine, yapısında bulunan bazı maddeler tiroit bezlerinin çalışmasını yavaşlatır. Bu nedenle hipotiroidi olan yani tiroitleri az çalışan kişiler tarafından da fazla tüketilmemeli.

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