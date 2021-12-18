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Ergonomi (İş Bilimi)

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel'in bugünkü köşe yazısı...

18 Aralık 2021 Cumartesi 10:02
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Ergonomi (İş Bilimi)
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Merhaba sevgili okurlar… Bu hafta ki köşe yazımda, gündelik yaşam içerisinde sıklıkla adını duyduğumuz ve bir çok kişinin de karıştırdığı veya kelime anlamını bilmediği, merak konusu olan ergonomi kelimesinden bahsedeceğim…

Peki, ergonomi örnekleri nelerdir? Ergonomik kelimesinin anlamı nedir? İşte bu soruların cevabı…

Ergonominn kelime anlamı, genellikle konfor ve rahatlık manası ile karıştırılmaktadır. Ancak hem yazılı hem de sözlü olarak gündelik yaşam içerisinde gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Şimdi gelin ergonomi kelimesinin ne anlama geldiğini ve örneklerini inceleyelim.

ERGONOMİ NEDİR?

Kelime kökeni olarak, yunancadaki ergon ve nomi kelimelerine dayanır. Ergon iş, nomos ise kural veya yasa anlamına gelir. Bu ikisinin birleşiminden oluşan ergonomi , iş bilimi olarak adlandırılır.

Insanın yaşamını çevreyle daha uyumlu hale getirdiği ölçüde kolaylaştıran bir alan olduğu için konfor ve rahatlık anlamındada kullanıldığını duyarız. Ancak bu kullanım kelimenin doğru anlamına referans veren bir kullanım değildir. İş bilimi olarak ergonomi, insanın makineler ve çevreyle olan uyumu için en doğru koşulların oluşturulmasına dayanır.

Esasen insanın çalışma ortamında kullandığı aletler, makineler ve fiziksel çevreyle ilişkisini uyumlu hale getirmekle ilgilenen ergonomi, genel anlamda insanların kullandığı tüm ortamların uyumlu bir şekilde tasarlanması anlamında da kullanılmaktadır.

İŞ ORTAMINDA ERGONOMİ

Sıradan bir ofis ortamında bile basit ergonomi yöntemleri kullanılarak çalışma ortamı daha uygun hale getirilebilir.

Bilgisayar ekranlarının göz hizasında tutulması,

Masaların ve sandalyelerin yüksekliği kişinin fiziki özelliklerine uyacak şekilde ayarlanabilir nitelikte olması,

Oturma açısının 90 derece olmasını sağlayacak, sandalye ve koltukların bulunması,

İş sırasında çalışanların kullanacağı alet ve makinelerin, kolay erişiminin olması ve kullanımına uygun şekilde konumlandırılması,

Çalışma ortamının ısısının ve havalandırmasının insan sağlığına uygun olması,

Çalışma ortamının rahatı ve uyumu bozacak kadar kalabalık olmaması.

ERGONOMİNİN AMAÇLARI

Amaçlarını kısaca özetleyecek olursak ;

İnsanı yormamak, gereksiz ve aşırı zorlamalardan kaçınmak, ölçülü iş yükü ve sağlığını korumak

Işyeri ortamı ve çevre şartlarını kontrol etmek ve iyileştirmek

Işgücü kayıplarını önlemek

Yorulmayı ve stresi azaltmak ve motivasyonu arttırmak

Iş kazalarını ve mesleki riskleri önlemek

Verimliliği, konforu ve kaliteyi yükseltmek

Sağlıklı ve bol fiziksel aktiviteli hafta sonları dilerim….

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel

Anahtar Kelimeler:
Uzm.Fzt.Gülay Akınsel
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