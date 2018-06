Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!

Yapılan araştırmalara göre özellikle gelişmiş ülkelerde yaşayan erkeklerin sperm sayılarının 1973 yılından bu yana azalma gösterdiğini söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu, erkeklerde kısırlık problemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda çocuk sahibi olamayan çiftlerin sayısında ciddi bir artış izlenmekte. Bu alanda yapılan çalışmalar, özellikle gelişmiş ülkelerde yaşayan erkeklerin sperm sayılarının 1973 yılından beri azalmakta olduğunu gösteriyor. Her ne kadar sperm sayılarındaki bu düşüşün kesin sebebi bilinmese de stresli yaşam tarzının, besinlerdeki kimyasalların ve çevresel toksinlerin bu probleme neden olabileceği düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir çalışma, gündelik yaşamda sıklıkla kullandığımız basit ağrı kesicilerin bile spermler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösterdi.

Ancak sağlıklı sperm üretimini bozan sadece ilaçlar veya toksinler değil. Günlük hayatımızdaki bir çok alışkanlık spermleri etkileyerek çocuk sahibi olmayı engelleyebiliyor. Mesela alkollü içecekler erkeklik hormonu testosteron seviyelerinde azalmaya yol açarak sperm sayısını ve kalitesini azaltabiliyor. Vücuda yakın yerde tutulan cep telefonlarının veya diz üstü bilgisayarların yaydığı ısı ve elektromanyetik dalgaların da testislerin sperm üretimini bozabileceği ileri sürülmekte. Günde 6 saatten daha az uyuyan erkeklerin daha fazla kısırlık problemi ile karşılaştığını saptayan araştırmacılar, çocuk sahibi olmak için 7-8 saatlik uyku süresinin gerektiğinin altını çiziyor.

Kaliforniya Üniversitesinde yapılan bir başka bilimsel çalışma ise hamam ve saunaların testislerdeki ısıyı arttırarak sperm üretiminde bozulmaya yol açabileceğini gösterdi. Araba koltuklarındaki ısıtıcıların da benzer bir etki ile çocuk sahibi olmayı güçleştirebileceği belirtiliyor. İşlenmiş kırmızı et tüketiminin de spermler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği saptanmış. Beyaz et tüketen erkeklerin, kırmızı et tüketenlere göre %13 daha az kısırlık problemi yaşadığını saptayan bilimsel çalışmalar mevcuttur.

Gündelik hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelen bu alışkanlıkların tamamını bir anda terk etmek çok da mümkün değil. Ancak çok fazla sıkıntıya girmeden yapılabilecek küçük yaşam şekli değişiklikleriyle bozulan sperm kalitesini yeniden iyileştirmek elimizde. İş hayatının stresi ile etkin şekilde mücadele etmek, düzenli bir uyku alışkanlığı edinmek, sigarayı bırakmak ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmak bile yaklaşık 3 aylık bir sürede sperm sayı ve hareketinde olumlu değişikliklere yol açabilir. Düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek de bu iyileşmeyi daha da belirgin hale getirecektir. Son olarak bu yaz mevsimini fırsat bilerek bol bol güneşlenmek veya D vitamini takviyesi almak da sperm parametrelerinde iyileşme sağlayabilir.