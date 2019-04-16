Erkekler iki kat daha fazla risk altında! İşte belirtileri ve tedavisi

Bel ağrısı son derece yaygındır ve insanların tıbbi yardım araştırdıkları ikinci en sık nedendir. Bel ağrısından şikayet eden hastaların % 1-3’ünde bel fıtığı (Lomber Disk Hernisi) vardır. Şimdi, Bel fıtığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

BEL FITIĞI (LOMBER DİSK HERNİSİ) NEDİR?

Bel fıtığı (Lomber Disk Hernisi) bel sırtında gelişen nadir görülen bir karın fıtığı tipidir. Bel bölgesi, göğüs kafesinin alt kısmından pelvisin üst kısmına kadar alt sırt kısmını kaplayan kasların alanıdır. Bel fıtığı, bel üçgeni denilen bir bölgede meydana gelir.

En çok L5-S1 ve L4-5 seviyesinde görülür. Çocuklarda ve adolesanlarda oldukça az görülen lomber disk hernisi (LDH), sıklıkla 40-50 yaşları arasında görülür. Ağır yük kaldırma, omurga üzerine gelen döndürücü (torsiyonel) zorlamalar, ağır fiziksel çalışmalar, fazla kilo, risk faktörleri olarak sayılabilir. Bunun yanı sıra, uzun yol şoförleri, ağır iş yapanlar, diş hekimleri ve ev kadınları da risk taşıyanlar grubunda yer alırlar.

Çoğu durumda, bel fıtığı yaşlanma, kas ve yağ dokusu kaybı ve hareketsizliğe neden olan veya hareketliliği azaltan hastalıkların sonucudur.

BEL FITIĞI NEDENLERİ

Lomber herni diskin neden olduğu ağrı aniden ortaya çıkıyor gibi görünebilir, ancak genellikle aşamalı bir işlemin sonucudur.

Çocuklarda omurilik diskleri yüksek bir su içeriğine sahiptir, bu da omurlar arasında yastıklar gibi hareket ederken disklerin esnek kalmasına yardımcı olur. Normal yaşlanma sürecinin bir parçası olarak zamanla diskler kurumaya başlar. Bu, diskin sert dış halkasını daha kırılgan ve kırılgan ve kırılgan ve kırılgan bir harekete geçirir, örneğin bir torba yiyecek torbası almak, bir golf sopasını sallarken alt sırtını bükmek veya arabaya binmek için basitçe dönme gibi.

Bel fıtığının daha az yaygın bir nedeni, düşme veya araba kazası gibi travmatik bir yaralanmadır. Bir yaralanma, bel fıtığına çok fazla baskı uygulayabilir.

Bel fıtığı geliştirme riskine katkıda bulunabilecek faktörler şunlardır:

Yaş: En sık görülen risk faktörü 35 ila 50 yaş arasındadır. Bu durum 80 yaşından sonra nadiren semptomlara neden olur.

Cinsiyet: Erkekler, bel fıtığı olan disklerde kadınlara kıyasla kabaca iki kat risk taşırlar.

Fiziksel olarak zorlu iş: Ağır kaldırma ve diğer fiziksel emek gerektiren işler daha fazla Lomber Disk Hernisi geliştirme riski ile ilişkilendirilmiştir. Çekme, itme ve döndürme işlemlerinin, tekrar tekrar yapılması riski artırabilir.

BEL FITIĞI BELİRTİLERİ

Bel fıtıkları en sık olarak L4 / L5 ve L5 / S1 seviyelerinde görülürler, daha nadir olarak L3 / L4 ve daha üst seviyelerde de rastlanabilir. Ve buna bağlı olarakta L5 veya S1 kökleri bası altında kalır. Her iki kökte siyatik siniri oluşturduğu için hernie olan tarafta bası altında olan köke uygun alanda ağrılar meydana gelir. Sinir kökü sıkışması ile beraber sırtta omurganın yanında yer alan adeleler refleks olarak kasılır ve spasm içine girer, bu aslında vücudun koruyucu bir mekanizması ise de spasmdan dolayı belde hareketle artan ağrılar oluşur. Hatta adele spazmı nedeniyle omurgada skolyoz da gelişebilir.

Bacağa yayılan ağrı

Öksürmek, ıkınmak hapşırmakla ağrıda artma

Çok uzun süre herhangi bir pozisyonda ( ayakta durma, oturma, yatma gibi ) kalmak tipik olarak ağrıyı artırır.

Belde eğrilikler ( skolyoz ) oluşabilir. Vücut refleks olarak ağrıyı hafifletmek için karşı tarafa eğilir.

Sıkışan sinir kökünün beslediği alana uyan bölgede uyuşukluk gibi duyu değişiklikleri.

Sıkışan sinir kökünün seviye ve tarafına göre sağ veya solda ayak, parmaklar veya bacakta ortaya çıkan kuvvetsizlik

Refleks değişiklikleri (azalma, kaybolma gibi)

BEL FITIĞI TEDAVİSİ

Bel fıtığı semptomlarının çoğu altı hafta içinde kendiliğinden düzelir, bu nedenle hastalara cerrahi olmayan tedavilere başlamaları önerilir. Ancak, bu semptomların niteliğine ve ciddiyetine göre değişebilir.

Yoğun ağrıyı kontrol etmek, semptomlar ilk ortaya çıktığında en acil ihtiyaçtır. İlk ağrı kontrol seçeneklerinin aşağıdakileri içermesi muhtemeldir:

– Buz uygulaması

Buz ya da soğuk bir paketin uygulanması, bel fıtığı olan bir diske bağlı iltihaplanma ve kas spazmlarını hafifletmek için yardımcı olabilir. Buz masajı da yardımcı olabilir. Buz, sırt ağrısının başlamasından sonraki ilk 48 saat boyunca en etkili olanıdır.

– Ağrı ilaçları

Doktor, ağrı ve iltihabı tedavi etmek için reçetesiz steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar (NSAID’ler) gibi ibuprofen veya naproksen önerebilir.

– Kas gevşetici

Kas spazmları bel fıtığına eşlik edebilir ve bu reçeteli ilaçlar ağrılı spazmlardan kurtulmayı kolaylaştırabilir.

– Isı terapisi

Isı uygulamak, ilk 48 saat sonra ağrılı kas spazmlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Sıcak su torbası, sıcak yapışkanlı ısı bantları, hepsi iyi seçeneklerdir. Sıcak bir banyo da tercih edilebilir.

– Fizik tedavi

Fiziksel terapi, ağrıyı azaltmak ve esnekliği artırmak için gerekli olan tedavilerin bir kombinasyonunu içerir. Buz ve ısı terapisi, nazik masaj, gerdirme ve pelvik çekme bazı örneklerdir, ancak fiziksel terapistiniz ağrı ve diğer belirtiler için en iyi tedavi planını geliştirmek için sizinle birlikte çalışır. Ve iyi bir haber: 4-6 hafta içinde, hastaların çoğunluğu semptomlarının ameliyat olmaksızın rahatladığını fark etmektedir.

– Ameliyat

Bacaklarda oluşan ileri güç kaybı, idrar, dışkı tutamama ve cinsel fonksiyonların yitirilmesi ile karşılaşılan durumlarda acil cerrahi tedavisine başvurulur. Ameliyat, güçlü ağrı kesici ilaçlara dahi cevap vermeyen ağrılılarda da uygulanabilir. Üç hafta süreyle ilaç, istirahat ve fizik tedaviye cevap vermeyen hastalarda cerrahi tedavi için tekrar değerlendirme yapılması gerekebilir.