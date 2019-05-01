Erkeklerde kanser uyarısı veren 13 işaret!

Erkeklerde sık görülen ve belirtileri göz ardı edildiğinde tedavi süreci geciken kanser türlerinin dikkate alınması gereken belirtilerini Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Bekir Öztürk anlattı.

Sık idrara çıkma

50 yaşın üzerindeki erkeklerin birçoğunda görülen bu sıkıntıya beraberinde işeme problemleri eşlik ediyorsa bu büyük prostat bezinin göstergesi olabilir.

Mutlaka herhangi bir probleminiz olmasa da 50 yaşından sonra prostat muayenenizi yaptırın. Erken dönemde teşhis edilen prostat kanserinden tedaviyle kurtulmak mümkündür.

Testislerde görülen değişiklikler

Testislerinizde herhangi bir şişlik ya da ağrı hissederseniz hemen bir üroloji uzmanına başvurun.

Tesis kanseri prostat kanserinin aksine çok hızlı ilerleyen bir kanser türüdür. Hekiminiz muayenenin yanı sıra kan testleri ve ultrason kontrolü isteyebilir.

Dışkıda kan

Hemoroid ya da idrar yolu enfeksiyonu gibi nedenlerden kaynaklanabileceği gibi; mesane, böbrek ya da kolon kanserinin ilk belirtileri arasında olabilir. Bu nedenle kanama söz konusu olduğu an mutlaka hekiminize gidin.

Cilt değişiklikleri

Cildinizdeki benlerde boyut, şekil ya da renk değişikliği fark ettiğinizde en kısa sürede hekiminize başvurun. Mevcut benlerinizde görülen değişiklikler ya da yeni oluşan lekeler cilt kanserinin habercisi olabilir.

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Lenf nodlarında şişlikler



Solunum yolu enfeksiyonu gibi herhangi bir sağlık problemi yaşamadığınız halde boyun, koltukaltı ve diğer bölgelerinizde bulunan lenf bezlerinde şişlikler oluşuyorsa mutlaka hekiminize bilgi verin.

Yutma zorluğu

Bazı insanlar herhangi bir sorun olmasa da zaman zaman yutma zorluğu yaşayabilirler. Ancak bu probleme kilo kaybı ve kusma da eşlik ediyorsa hekiminize başvurun. Bu belirtiler boğaz ve mide kanseri belirtileri olabilir.

Yeme içme alışkanlıklarınızda bir değişiklik yapmadığınız, stres yaşamadığınız bir dönemde olduğunuz halde mide yanması-ekşimesi problemi yaşıyorsanız mutlaka hekiminize başvurun. Bu belirtiler mide ve boğaz kanserinin habercisi olabilir.

Ağızda görülen değişiklikler

Eğer sigara içiyorsanız veya tütün çiğniyorsanız ağız kanseri riski görülme ihtimaliniz yüksektir. Son dönemde ağız içi veya dudaklarınızda beyaz veya kırmızı lekeler oluşmaya başladıysa mutlaka diş hekiminize başvurun.

Nedensiz kilo kaybı

Diyet ve egzersiz alışkanlıklarınız değişmediği halde kontrol edemediğiniz şekilde kilo kaybı yaşamaya başladıysanız bu tiroid problemlerinin yanı sıra; pankreas, mide, ya da akciğer kanserinin belirtilerinden biri olabilir. Bu durumda mutlaka hekiminize başvurun.

Ateş

Vücudun enfeksiyonla mücadelesi anlamına gelen ateş; herhangi bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa lösemi ya da lenfomanın habercisi olabilir. Bu nedenle 3 günden fazla süren ve nedeni bilinmeyen ateşiniz varsa mutlaka hekiminize başvurun.

Memede görülen değişiklikler

Meme kanserlerinin yüzde 1’inin erkeklerde görüldüğünü ve erkeklerin de meme kanseri olabileceğini unutmayın. Bu nedenle memenizde görülen kitleleri görmezden gelmeyin. Elinize gelen kitle söz konusu olduğunda mutlaka hekiminize başvurun ve gerekli muayenenizi yaptırın.

Herhangi bir hastalığınız olmadığı halde 3 haftadan fazla süren ve geçmeyen, inatçı bir öksürüğünüz varsa mutlaka hekiminize başvurun.

Öksürük

Herhangi bir hastalığınız olmadığı halde 3 haftadan fazla süren ve geçmeyen, inatçı bir öksürüğünüz varsa mutlaka hekiminize başvurun.

Gerekli test ve kontrollerinizi yaptırın. Bu öksürüğe nefes darlığı ve öksürükle gelen kan da eşlik ediyorsa akciğer kanserinin habercisi olabilir.

Nedeni bilinmeyen ağrı ve yorgunluk

Birçok kanser türünün belirtilerinden biri de ne kadar dinlenirseniz dinlenin geçmeyen yorgunluk ve ağrıdır. Ağrı ve yorgunluk günlük yaşamınızı etkileyen bir hale geldiyse mutlaka hekiminize başvurun.