'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'

Vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri tüketmek hem bedensel hem ruhsal sağlığı etkiliyor. Kış aylarında enerji düşüklüğü insanlarda yaygın olarak görülürken cinsel anlamda isteksizlik de görülebileceğini uzmanlar belirtiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu Yıldırım, haftada 2 kez balık tüketmenin dopamin salgısını arttırdığını ve cinsel isteği yükseltmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Dyt. Duygu Yıldırım “Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini karşılayan bir beslenme alışkanlığı edinmelisiniz. Çok çeşitli meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar ve bol miktarda lif, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, deniz ürünleri, fındık ve baklagilleri içeren Akdeniz diyeti ile ilgili çalışmaların cinsel hayatı iyileştirdiği bulunmuştur. Ayrıca, avokado, kuşkonmaz, fındık, deniz ürünleri ve meyve gibi yiyeceklerin çoğunun hem geleneksel tıp hem de bilimsel araştırmalarda daha iyi bir cinsel hayat ile ilişkisi saptanmıştır. Haftada 2 kez balık tüketmek dopamin salgısını arttırması sebebiyle libidoya yardımcı olur. Balık tüketmeyenler doktora danışarak Omega 3 desteği alabilirler” dedi.

Yıldırım, yapılan araştırmalar sonucu kadın ve erkek cinselliğine iyi gelen besinleri ise şöyle sıraladı:

“Erkeklere iyi gelen yiyecekler arasında incir, muz, kereviz (iktidarsızlığı önler), havyar, lahana, avokado, brokoli, karpuz, fesleğen, kırmızı et, çam fıstığı bulunuyor.

Kadınlara iyi gelen yiyecekleri ise bitter çikolata, safran, çemen otu, elma, fesleğen, kırmızı et, acı biber olarak belirtebiliriz.”

ÇİNKO TESTESTERON SEVİYELERİNİ DÜZENLER

Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu Yıldırım çinko, flavanoid, nitrat ve magnezyumun cinsel gücü arttırmak konusunda etkili olduğunu belirterek şunları söyledi: “Tarihin en ünlü afrodizyak kaynağı çinko içermesi sebebiyle istiridyedir. Her ne kadar Türkiye’de pek tüketilmese de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Çinko içeren diğer yiyecekler ise kırmızı et, çam fıstığı, istakoz, nohut. İsteksizliğe neden olan faktörler arasında çoğu zaman depresyon ve stres bulunmaktadır. İlk olarak altta yatan nedeni çözmek gerekir fakat bunun yanında flavonoid içeren meyveler tüketmek de cinsel hazzı artıracaktır. Flavonoid içeren yiyecekler; çilek, turunçgiller, üzüm, elma, acı biber, kakao ürünleri, yeşil çaydır. Nitratlar ise nitrik oksite dönüşebilirler. Nitrik oksit kan akışını ve damar genişliğini artırarak isteksizliği önlemek için faydalı olabilir. Pancar kan akışı için faydalı olabilecek nitratlar içerir. Muz ve çikolata magnezyum için verilebilecek en iyi örneklerden. Kilo probleminiz yoksa 1 adet orta boy muz ile iyi bir afrodizyak olan kakao ve balı birlikte tüketebilirsiniz.”

ŞEKERDEN UZAK DURUN, BAHARAT KULLANIN

Şeker ve trans yağ içeren besinlerin libidoyu düşürdüğü konusunda da uyarılarda bulunan Dyt. Duygu Yıldırım, “Şekerli yiyecekler vücudunuzdaki serotonin miktarını artırmaktadır. Yüksek serotonin düşük libidoyla ilişkilendirilmektedir. Trans yağların zararları saymakla bitmemekle birlikte burada da karşımıza çıkıyor ve cinsel hayatı olumsuz etkiliyor. Tükettiğiniz besinlerin içeriğinde trans yağ olup olmadığına dikkat ederek bilinçli tüketim yapabilirsiniz. Baharatlar da cinsel hayatı olumlu yönde etkileyen besinler arasında. Safran, tarçın, karanfil, muskat, kekik ve vanilya libidoyu artırarak, kan akışını hızlandırır, hormon seviyelerini artırır, nörotransmitter salgılanmasını tetikleyerek cinsel istek ve performansı olumlu yönde etkiler” dedi. (DHA)