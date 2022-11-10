Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
banner107

Etiketlere uyarı yazılmalı!

Araştırmacılar, kurabiye ve cips gibi yüksek oranda işlenmiş gıdaların, tütün gibi bağımlılık yaptığını iddia ediyor. Yüksek oranda işlenmiş gıdalar, tütün bağımlılığı olarak kabul edilen standartlara göre bağımlılık yapıyor. Araştırmacılar, ultra işlenmiş gıdaların halk sağlığını tehlikeye attığını ve ürünlerin etiketlerinde uyarı yazılmasının hayat kurtarıcı etkisi olabileceğini belirtiyor.

10 Kasım 2022 Perşembe 17:02
312 Okunma
Etiketlere uyarı yazılmalı!



Yiyecek bağımlılığı kavramı uzun süredir tartışılıyor ve bazıları bunun diyet kültürüyle uyumlu olduğunu söylüyor. Addiction dergisindeki yeni bir makalede, paketlenmiş kurabiyeler ve patates cipsi gibi yüksek oranda işlenmiş yiyeceklerin bağımlılık yapabileceğini belirtiyor. Ultra işlenmiş gıdaların etiketlerinde uyarı yazılmasının hayat kurtarıcı bir adım olabileceğini savunuyor.

Araştırmacılar, ultra işlenmiş gıdaların etiketlerinde tütün ürünlerinin paketlerinde olduğu gibi standart bir uyarı olması gerektiğini belirtiyor. Araştırmada görev alan yetkililerden Ashley Gearhardt Insider’a verdiği demeçte, tütün ürünlerinde kullanılan uyarı etiketlerinin, reklam kısıtlamalarının, çocuklara satışının kısıtlanması gibi modelin kullanılması gerektiğini söyledi.

TÜTÜN VE ABUR CUBURLAR BENZER NİTELİĞE SAHİP

Gearhardt Insider'a verdiği demeçte, "İnsanların tütün ürünlerini ve ultra işlenmiş gıdaları aynı nedenlerle tercih ediyor. Olumsuz ruh halini azaltmak ve moral için bu ürünleri tercih ediyor. Bu maddelerin ruh halini değiştirme derecesinin son derece benzer şekilde kullandığını görüyoruz." Araştırmacılar, ultra işlenmiş gıdaların diğer nedenlerin yanı sıra, insanlar onları tokluk noktasını aşarak yemeye devam ettiğini belirtti. Ultra işlenmiş gıdalara yönelik isteklerin diğer bağımlılık yapan maddelerle benzer beyin yollarını harekete geçirdiği belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk rahim içi tedavi!
İlk rahim içi tedavi!
"Metabolizmayı mahvediyor"
"Metabolizmayı mahvediyor"
İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...
İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim