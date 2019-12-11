Gıda paketlerine kalorileri yakmak için gereken 'egzersiz miktarları' yazılmalı

Günde 200 kalori daha az alınması, kulağa çok fazlaymış gibi gelmeyebilir ancak Epidemioloji ve Kamu Sağlığı adlı bilimsel yayında yer alan araştımada uzmanlar, bu orandaki azalmanın bile ülke genelindeki obezite seviyelerine olumlu etkisi olacağını söylüyor.

İngiltere'de yetişkilerin üçte ikisinden fazlası fazla kilolu ya da obez.

Baş araştırmacı Prof Amanda Daley "Halkın yiyecekler konusunda daha iyi kararlar vermesi ve fiziksel açıdan daha aktif olması için farklı yollar bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Daley, yiyecekleri "egzersiz kalorileri" ile etiketlemek, insanların ne yediklerini daha iyi anlamasını ve daha iyi tercihler yapmasını sağlıyor.

Prof. Daley, insanların belirli yiyecekleri yakmak için ne kadar fiziksel egzersiz gerektiğini öğrendiğinde şoke olduklarını belirtti.

Daley "İnsanların gıdalardaki kalori sayısını sürekli hafife aldıklarını biliyoruz. Örneğin bir çikolatalı muffin yediniz ve 500 kalori barındırıyor. Yakmak için 50 dakika dolayında koşmanız gerekiyor." dedi.

"Burada mesele diyet yapmak eğil. Mesele kamuoyunu eğitmek ve gıda tükettiğinizde bir enerji maliyeti olduğunu da anlamaları. Böylece 'Bu çikolotalı keki yakmak için iki saat harcamak istiyor muyum? Çikolatalı kek gerçekten buna değer mi?' diye kendilerine sorabilirler."