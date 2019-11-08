Gribi sakın hafife almayın

Grip, özellikle kış aylarında öksürme ve hapşırmayla bulaşan viral bir hastalıktır. Titreme, yüksek ateş, kulak ağrısı, kuru öksürük, kas-eklem ağrıları, bazen burun akıntısı, boğaz ağrısı, ishal, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle kendini gösterir. Soğuk algınlığından farklıdır. Gripte yüksek ateş, kuru öksürük, baş ve karın ağrısı görülürken; soğuk algınlığında (nezle) yüksek ateş yoktur, belirgin bir burun akıntısı mevcuttur. Bazen gripte de burun akıntısı ve boğaz ağrısı olabilir fakat geri plandadır. Grip kişiyi paçavra diye tabir edilen bir duruma sokarken, soğuk algınlığında genel durum iyidir. Grip klasik olarak üst solunum yollarının hastalığıdır. Soğuk algınlığı dışında pek çok virüs üst solunum yollarında gribal enfeksiyona yol açabilir.

NASIL KORUNABİLİRİZ?

Alkol ve sigara kullanılmamalı, kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçınılmalıdır. Toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlarda maske takılmalıdır. Aşı dışında hijyen koşullara dikkat edilmesi çok önemlidir. Gripli kişilerden mümkün olduğunca uzak durulmalı, gripli kişiyle aynı ortam paylaşılıyorsa eller sık sık sabunlu suyla yıkanmalıdır. Grip virüsünün yayılmasını önlemek için masa, kapı kolları, mutfak tezgahları, oyuncaklar gibi yüzeyler deterjanla temizlenmelidir. Hasta kişilere ait çarşaf, çamaşır, havlu, çatal, bıçak, bardak gibi nesnelere temas edilmemelidir. Bağışıklık sistemini takviye etmek için organik, taze mevsim sebze ve meyvelerini bol tüketmek, öğün atlamamak önemlidir. Uyku ve açık havada spor yapmak da koruyucu etkiye sahiptir.

HAMİLELERE UYARI

Gripli kişi mutlaka evde istirahat etmelidir. Öksürme ve hapşırma esnasında ağız, burun kağıt mendille kapatılmalı ve mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Asla antibiyotik kullanılmamalıdır. Grip özellikle hamileler tarafından ciddiye alınmalıdır. Çünkü daha ağır seyreder. Gebeliğin son üç ayı ve doğum sonrasındaki ilk ay en riskli dönemdir. Gebelik esnasında grip geçirmek erken doğuma, düşüğe ve bazı anomalilere yol açabilir. Gebelik planlayan, gebe ve lohusa kadınların hepsi grip mevsiminden önce mutlaka aşılanmalıdır.

Kimler aşı yaptırmalı?

65 yaş üzerindeki kişiler, bakım ve huzurevlerinde kalanlar, kronik hastalığı olanlar (KOAH, astım, kalp yetersizliği, nörolojik hastalık, böbrek hastalığı, kanser, kanser tedavisi olanlar, diyabet hastaları) çocuklar, hamileler ve sağlık personeli riskli gruplardır. Yumurta veya aşıya karşı alerjisi olanlar, 4 ayın altındaki hamileler ve 6 ayın altındaki bebeklere yaptırılmaması gerekir. Mevsimsel değişiklikler olduğu için grip mevsiminin hemen başında, gribe yakalanmadan aşı olunması tavsiye edilir. Grip salgını günümüzde daha geç başladığı ve mayıs sonlarına kadar sürdüğü için ekim ayı sonu ve kasım ayı başı aşılama için idealdir. Aşının koruyucu etkisi 6 ay kadar devam eder.