Güne çikolata yiyerek başlarsanız

Sizlere sabahları bir parça çikolata yemenin birçok faydası olduğunu söylesek ne derdiniz? Yıllardır zararlı bir ürün olarak bildiğimiz çikolatayı belirli bir ölçüde tükettiğiniz halde faydalarının etkisini vücudunuzda gözlemleyebilirsiniz. Güne enerjik başlamak isteyenler için iyi bir seçenek olacak çikolatanın faydaları nelerdir, gelin birlikte göz atalım.

Güne enerjik başlayın

Çikolatanın en belirgin faydalarından birisi enerji vermesi. Sabahları ufak bir parça çikolata ya da çikolatalı bir ürün tüketerek güne çok daha enerjik bir şekilde başlayabilirsiniz.

Daha mutlu bir gün

Yapılan araştırmalara göre güne çikolata ile başlamak daha mutlu bir gün geçirmenin anahtarı.Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını sağlayan çikolatayı sabah beslenme rutininizin bir parçası haline getirebilirsiniz.

Kilo vermenize yardımcı olacak

Yıllardır tam aksini bilmemize rağmen çikolata kilo vermenize de yardımcı oluyor. Tel Aviv üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre 193 aşırı kilolu kişi arasında, sağlıklı bir kahvaltının yanında çikolata da atıştıran kişilerin kilo verdiği gözlendi.