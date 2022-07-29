Güneş yanıklarına karşı yapılması gerekenleri birçok kez duymuşsunuzdur. Peki ya yapılmaması gerekenler? İşte güneş yanığından sonra asla yapılmaması gereken 10 şey.

Sıkı kıyafetler giymeyin

Güneş yanığından sonra cildinizin nefes almasına izin verin. Bu durumda sıkı giysiler giymek kesinlikle tavsiye edilmez. Vücudunuz, iyileşmeyi hızlandırmak için kan akışını uyararak travmaya cevap verecektir. Bölgede kızarıklık, ısı ve iltihap oluşur. Sıkı giysiler şişliği ve kabarcıkları artırabilir. Cilt tipiniz için belirtilen güneş kremini kullanarak sıkı olmayan giysiler giyin.

Vazelini ile farklı ürünleri aynı anda uygulamayın

Aloe vera iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve güneş yanığından sonra cilde uygulamak iyidir. Ek olarak, aloe veranın birçok yararı vardır. Bununla birlikte, ısıyı koruyan vazelin ile kullanılmamalıdır. Ayrıca, cilt tahrişini artırabilecek benzokain veya lidokain içeren ürünlerden kaçının. Farklı ürünleri aynı anda uygulamayın.

Daha fazla su içmeyi unutmayın

Yanıklar vücudun geri kalanından cilde daha fazla sıvı çekerler. Bu nedenle birkaç gün boyunca daha fazla su, meyve suyu ve bitki çayı içmeye çalışın, herhangi bir dehidrasyon belirtisine dikkat edin.

Yanığın üstüne makyaj yapmayın

Güneş yanığından sonra yapılmaması gereken şeylerden biri de makyajla kamufle etmektir. Yanık, nefes alan ciltte daha hızlı iyileşir. Makyaj ürünlerini kirli süngerler veya fırçalarla uygulamak, yalnızca enfeksiyon veya alerjik reaksiyon riskinizi artıracak ve bu da sorunu artıracaktır.

Cildinizi soymayın

Güneşe maruz kalmadan soyulan cilt, daha ciddi bir sorun anlamına gelebilir. Ancak aşırı güneş ışınlarından sonra soyulan cilt durumunda korkacak bir şey yoktur. Bu bir iyileşme işaretidir ve kesintiye uğramaması gereken bir süreçtir. Ancak cildinizi siz soymayın, bırakın kendi kendine ayrılsın. Cildinizi her gün düzenli olarak nemlendirin. Bu, yanma görünümünü azaltacak ve cildinizin doğal ve eşit bir şekilde soyulmasına yardımcı olacaktır.

Kabarcıkları patlatmayın

Kabarcıklar asla patlatılmamalıdır. Güneş yanığından sonra bunu asla yapmayın. Cildin şişmesi yarayı korur. Kabarcıklar ağrılıysa, kimyasal içermeyen bir aloe vera kremi veya doğal nemlendiriciler uygulayın. Ama her şeyden önce, onu asla patlatmayın.

Peeling yapmayın

Peeling yapmak veya glikolik asit, retinoidler veya salisilik asit bazlı ürünler, özellikle güneş yanığından sonra cildinize son derece zararlıdır. Bu tür ürünleri kullanmak için cildiniz soyulmayı bıraktıktan sonra yaklaşık üç gün bekleyin.

Alkol bazlı kremler uygulamayın

Güneş yanığına uygulanan krem veya jeller alkol içermemelidir. Alkolün doğal yağları ciltten çıkardığı bilinmektedir. Bu tür kremler yanığa uygulandığında, cildin iyileşme yeteneğini azaltır.

İlaç almak için geç kalmayın

Vücudunuz güneş yanığına iltihapla yanıt verir. İbuprofen veya aspirin gibi reçetesiz satılan iltihap önleyicilerden uzak durmanız gerekmez. İltihabı ve ağrıyı yatıştırmaya yardımcı olabilirler. Güneş yanığının ortaya çıkması ortalama 4 ila 6 saat sürer. Ancak tüm bu süre boyunca beklerseniz, ilaçlar daha az etkili olacaktır. İbuprofen veya aspirin iyileşmeyi hızlandırabilir.

Kimyasal içeren güneş kremi kullanmayın

Güneş yanığından sonra kendinizi güneş kremi ile daha fazla korumanız gerekecektir. Birçok güneş kremi tahriş edici kimyasallar içerir. Uzmanlar, çinko oksit, oksibenzon ve aminobenzoik asit de dahil olmak üzere cilt için güvenli koruyucu aktif bileşenler içeren ürünlerin kullanılmasını önermektedir.