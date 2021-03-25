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Güney Kore’nin plazma tedavisi mutasyonlara karşı etkili oldu

Güney Kore’de yetkililer, COVID-19 mücadele kapsamında ülkede uygulanan plazma tedavisinin virüsün mutasyonlarına karşı etkili olduğunu duyurdu.

25 Mart 2021 Perşembe 16:05
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Güney Kore’nin plazma tedavisi mutasyonlara karşı etkili oldu

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamada, yerli plazma tedavisinin COVID-19’un İngiltere ve Güney Afrika varyantları ile virüsün S, V, L, G, GH, GR ve GV türlerine karşı etkili olduğu duyuruldu.

İyileşenlerin antikorları hastalara enjekte ediliyor

Üçüncü aşama klinik denemeleri yapılan tedavinin acil durumda olan 42 COVID-19 hastasında uygulandığı kaydedildi.

Plazma tedavisi kapsamında, daha önce COVID-19 geçirip iyileşen kişilerde gelişen antikorlar, hastalara enjekte ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsMutasyon
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