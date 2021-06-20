Hafızayı çelik gibi yapan 11 besin

Ispanak:

B grubu vitaminler ve folat içerir, E vitamininden zengin. Beyin hücrelerini zararlı serbest radikallere karşı korur.

E vitamini zengini diğer besinler:

Badem , brokoli, kivi , mango , ayçiçek tohumu , domates.

Balık (Omega 3):

Omega 3 beyin fonksiyonlarında önemli bir role sahiptir. Davranış ve bilişsel olaylarda etkili. En iyi kaynakları; somon, uskumru , hamsi , sardalye, ringa balığı. Ceviz ve keten tohumuda iyi kaynaklarındandır. Eksikliğinde depresyon, disleksi (öğrenme bozukluğu), dikkat eksikliği vb. görülür.

Bitter çikolata :

Beyin reseptörlerini aktive etmek için endorfin salınımını artırır. Yüksek kakao içeriğine sahip birkaç bitter karesi güçlü antioksidanlar içerir. Doğal uyarıcıları sayesinde odaklanma ve konsantrasyonu artırır.



Yaban mersini, çilek, böğürtlen:

Beyini serbest radikal hasarından korumada etkilidirler. Bellek arttırıcı fitokimyasal olan antosiyaninden zenginler. Kırmızı üzüm, kivi, portakal ve elma da beyin gücünün artışı için diğer mükemmel besinlerdir.

Süt, yoğurt, peynir:

Mükemmel birer protein kaynağı. Vücuda yavaş ve sabit bir enerji kaynağı sağlayıp, gün içinde hafızamızın ayakta kalmasına destek olurlar Protein içeren besinler aynı zamanda vücudu uyaran kimyasallar olan epinefrin ve dopamin seviyelerini de artırırlar.

Yumurta:

Beyindeki hafıza bölümü için gerekli olan vitaminleri (A , D , B12 , B grubu) barındırır. Beyinden sinyal alıp , gönderme için gerekli önemli bir aminoasit olan tirozini içerir, vücudun uyanık kalmasını sağlar.

Tam tahıllar:

Esmer pirinç, esmer ekmek, yulaf, darı vb. B6 , B12 ve folik asit içerirler. Hafızayı korumak, konsantrasyon ve beyine kan akışını sağlamak için gereklidirler.

Kırmızı lahana:

Beyin hücre hasarını azaltmak ve uzun süreli hafızayı canlandırmak için gerekli polifenolleri (fisetin) içerir, bu Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde yararlıdır. Kırmızı soğanda iyi bir seçimdir.

Kuruyemiş ve tohumlar:

Ruh halini pozitif yönde etkilerler . Kabak ve ay çekirdeği kognitif fonksiyonları arttırırlar . Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yardımcı olur.

Brokoli ve kuşkonmaz:

K vitamininin zengin kaynaklarıdır. Bilişsel fonksiyonları ve beyin gücünü arttırmada etkilidirler .

Su:

Dehidratasyon ( susuzluk ) beynin kortizol denen bir hormon salgılamasına neden olur. Bu hormondaki artış beynin bilgi depolama kısmının küçülmesine ve hafıza gücünün azalmasına neden olur. Kortizol adrenalin üretimini de artırır. Bu artış beyin fonksiyonunu etkiler ve hafızayı bozar.

Fıstık ezmesi :

Beyinin odaklanması ve dikkat için gerekli olan B6 vitamininden zengindir. Kızarmış bir dilim ekmek üstüne 1 yemek kaşığı kadar fıstık ezmesi ve üzerine eklenmiş muz dilimleri ile B6 vitamininden zengin bir ara öğün yapabilirsiniz .