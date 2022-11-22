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Hafızayı güçlendiren 3 önemli besin!

Bazı yiyecekler hafıza ve konsantrasyon gibi beyin işlevlerine yardımcı olur. Peki hafızayı güçlendiren ve beyin sağlığına iyi gelen yiyecekler nelerdir? İşte detaylar...

22 Kasım 2022 Salı 20:27
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Hafızayı güçlendiren 3 önemli besin!



Öğünlere dahil edilen yiyeceklerin vücut üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bazı yiyecekler zihin sağlığını güçlendirir.

Özellikle yaşlanınca beyinde bazı değişiklikler meydana gelir. Zaman geçtikçe unutkanlık seviyelerin arttığı görülür. Ancak bunu engelleyecek ve Alzheimer gibi hastalık riskini azaltmaya yardımcı olacak besinler vardır.

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği besinlerin çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

Peki sağlıklı bir beyne ve hafızaya sahip olmak için hangi besinler tüketilmeli? İşte o 3 önemli besin...

1- Balık

Balık öğrenme ve hafıza için faydalı olan omega-3 yağ asitlerini içerir. Hafıza kaybını azaltmata yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri beyindeki gri madde hacmini arttırmaya yardımcı olabilir. Öğünlerinizde somon, ton balığı, ringa ve sardalye balık çeşitlerine yer verebilirsiniz.

2- Çilek

2014 yılında yapılan bir araştırmada çilek yemenin hafızayı iyileştirebileceğine rastlandı. Öğünlerinize yaban mersini, çilek ve böğürtlen meyvelerini ekleyebilirsiniz.

3- Kepekli tahıllar

Beyin sağlığını korumak istiyorsanız, rafine karbonhidratlar yerine tam tahıllı besinler kullanmalısınız. Tam tahıllı yiyecekler vücutta işlenme biçimleri sebebiyle beyin sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Beyaz ekmek yerseniz hızla şekere dönüşür. Bunun yerine tam tahıllı yiyecekler tüketin. Öğünlerinizde kahverengi pirinç, kinoa, yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmek, tam tahıllı makarna, karabuğday gibi yiyeceklere yer verebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Hafıza
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