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Hamilelik sensörü

23 Eylül 2018 Pazar 16:08
Hamilelik sensörü

İngiliz bilim insanları rahme yerleştirilecek bir sensörle kadınların neden hamile kalamadığını tespit etmeyi planlıyor. Rahimdeki pH ve oksijen seviyesini ölçecek cihaz ile bazı çiftlerin gereksiz tüp bebek tedavisinin önü kesilmiş olacak.

İngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği sensör, bozuk para büyüklüğünde. Bu işlem birkaç dakika sürüyor. 3.8 milimetre uzunluğundaki cihaz, rahimde hamilelik üzerinde çok önemli etkisi olan ısı, pH ve oksijen seviyelerini 7 gün izliyor ve bilgileri iç çamaşırına iliştirilmiş vericiye yolluyor. Southampton Üniversitesi’nde görevli Prof. Ying Cheong, “Eğer pH seviyeleri doğru erimde değilse mikrobiyom, bağırsaklar ve midedeki bakterilerde sorun olabilir. Bu durum, probiyotiklerle tedavi edilebilecek kadar basit olabilir. Oksijen seviyeleri veya ısı için kan akışını arttıran bir ‘vasodilator’ veya Aspirin etkili seçenekler olabilir” dedi. Testler başarılı olursa, cihaz gelecek yıl lisans alabilir.

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Son Güncelleme: 23.09.2018 16:11
Anahtar Kelimeler:
KKTCRahim SensörüHaberHamilelik
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