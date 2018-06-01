Hamilelikte abur cubur tüketirken dikkat!

Anne adaylarının gebelik dönemlerinde gerek kendi sağlığı açısından ve gerekse de dünyaya gelecek olan bebeğin genel sağlığı açısından abur cubur tüketim konusunda hassas bir şekilde hareket etmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Uzmanlar, gebelik dönemleri içerisinde anne adaylarının abur cubur tüketime bağlı olarak birçok sağlık sorunlarına maruz kalabildiği ve bu olumsuz durum ile birlikte ayrıca anne karnındaki bebeğin de olumsuz yönde etkilenmesine neden olabildiğinin altını çizmektedirler.

Hamilelikte Abur Cubur Tüketmede Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Anne adaylarının gebelik dönemleri içerisinde abur cubur tüketimde dikkat etmesi gereken birçok ayrıntılar bulunmaktadır. Bu ayrıntıları ise şu şekilde sıralayabilmekteyiz.



Hamilelikte Abur Cubur Tüketimde Uzman Kontrolü Sağlanmalı

Anne adayları gebelik dönemleri boyunca abur cubur tüketimde mutlak olarak bir uzman kontrolünde bulunmaya özen göstermelidir. Gerek anne sağlığı ve gerekse de bebeğin sağlığı açısından riskleri bulunan gebelikte abur cubur tüketimde ilgili uzman tarafından anne adaylarının daha kontrolü bir biçimde bu aktiviteden faydalanması sağlanabilmektedir. Uzmanlar, özellikle de yeni anne adaylarının bu ayrıntıya özen göstermesi gerektiğinin altını çizmektedirler.

Uzak Durulması Gereken Besinlerden Mutlak Olarak Kaçınılmalı

Gebelikte anne adaylarının sağlığı ve dünyaya gelecek olan bebeğin genel sağlığının riske girmemesi açısından anne adaylarının mutlak olarak uzak durması gereken bazı besin ürünleri bulunmaktadır. Dolaysıyla gebelikte abur cubur tüketimde anne adaylarının ilgili uzmanlar tarafından da belirtildiği üzere mutlak olarak bu besinlerden uzak durması gerekmektedir.

Uzak Durulması Gereken Besinler Nelerdir?

Gebelikte abur cubur tüketimde mutlak olarak uzak durulması gereken besinler ise şunlardır;

Gazlı İçecekler

Gazlı içecekler yüksek oranda karbonhidrat maddesi içerdiğinden gerek anne adayının sağlığını ve gerekse de anne karnındaki bebgeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu bakımdan anne adayları gebelik dönemleri boyunca abur cubur tüketimde her türlü gazlı içeceklerden uzak durmalıdır.

Kızartmalar

Anne adaylarının gebelik dönemi boyunca abur cubur tüketimde mutlak olarak uzak durması gereken besinlerden biri de, kızartma türü yemeklerdir. Bu tür yemeklerin yüksek düzeyde yağ içerdiğinden anne ve bebek sağlığı açısından riskler teşkil edebildiğinden tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.



Maden Suyu Ve Soda

Anne adaylarının gebelik dönemi boyunca abur cubur tüketimde uzak durması gereken besin türlerinden biri de maden suyu ve soda içeceğidir. Bu içeceklerin de gazlı asit içerdiğinden anne ve bebek salığı açısından riskler teşkil edebilmektedir.

Beyaz Un

Anne adaylarının gebelikte abur cubur tüketimde mutlak olarak dikkat etmesi gereken besin ürünlerinden biri de beyaz undur. İçeriğinde hormon dengelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek besin değerlerinin bulunması sayesinde anne adaylarının gebelik döneminde abur cubur beslenmede beyaz undan da uzak durması gerekmektedir.

Şuruplar

Anne adaylarının hamilelikte abur cubur tüketimde mutlak olarak uzak durması gereken besinlerden biri de şuruplardır. Şurupların anne ve bebek sağlığı açısından olumsuz durumlara neden olabilmesi söz konusu olabildiğinden tavsiye edilmemektedir.

Çay Ve Kahve

Anne adaylarının gebelik dönemlerinde abur cubur tüketimde uzak durması gereken besinlerden biri de çay ve kahve içecekleridir. Yüksek düzeyde kafein maddesi içerdiğinden anne ve bebek sağlığı açısından riskler teşkil etmesi sebebiyle çay ve kahve içeceğinden de anne adaylarının mutlak olarak uzak durması gerekmektedir.

Hamilelikte Abur Cubur Tüketmenin Neden Olabildiği Olumsuzluklar Nelerdir?

Hamilelikte abur cubur tüketmenin neden olabildiği bazı olumsuzluklar bulunmaktadır. Özellikle anne adaylarının yukarıdaki uzak durulması gereken besinlerden tüketmesi ve abur cubur tüketimde aşırıya kaçması durumunda bazı olumsuz durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu durumda anne adaylarında, baş dönmesi, mide bulantısı, ishal, kabızlık, sersemleme, kusma, halsizlik, yorgunluk, halsizlik, hormonal bozukluklar, iştahsızlık veya iştahın aşırı açılması sindirim sistemi sorunları, midede ekşime gibi birçok olumsuz durumlar söz konusu olabilmektedir.

Hamilelikte Abur Cubur Tüketimde Uzman Desteği Gerekli Midir?

Anne adaylarının gebelik döneminde abur cubur tüketmesi normal bir durumdur. Ancak özellikle de ilk defa anne olan anne adaylarının gebelik dönemi boyunca abur cubur tüketim konusunda yukarıdaki olumsuz durumlara maruz kalmaması açısında mutlak olarak ilgili uzmandan destek almalıdır. Bu sayede gebelikte abur cubur tüketimde daha bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerek anne adayının sağlığı açısından ve gerekse de doğacak olan bebeğin sağlığı açısından önem arz etmektedir.