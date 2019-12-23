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Hamilelikte saç kestirmek zararlı mı?

Hamileyken size yöneltilmiş iyi bir konuşma veya tavsiyenin arkasında birçok batıl inanç bulanabilir. Duymuş olabileceğiniz tavsiyelerden biri de saç kesilmesinden kaçınmaktır. Sıklıkla duyduğunuz bu konuşmaların ne kadar doğru olduğu hakkında soru işaretleriniz varsa haberin devamını okuyabilirsiniz. İşte hamileyken saç kestirmek ile ilgili bilmeniz gerekenler...

23 Aralık 2019 Pazartesi 17:04
Hamilelikte saç kestirmek zararlı mı?

Hamileyken saç kestirmek ile ilgili bu asırlık batıl inançların arkasındaki temel kavram, saçınızın soğuktan korumasına yardımcı olması olabilir. Popüler inanışa göre saçınız yaşam gücünüzdür ve kesmek, hayati enerjinizin bir bölümünü vererek sağlıklı saçların uzamasına yardımcı olabilir. Hamileyken, vücudunuz bir dizi hormon salgılar ve sürekli yüksek durumda kalabilir. Vücuttaki bu hormonal değişimler hamilelik sırasında saçınızın hacminde ve dokusunda birçok değişikliğe neden olabilir. Saçlarınızın kurumaya incelmeye ya da dökülmeye başladığını görebilirsiniz. Hamileyken saçınızı kestirmek saçlarınızın güçlenmesine yardımcı olur ve daha sağlıklı olmasını sağlayabilir. Saçınıza uygulayacağınız kimyasal bir madde olmadığı için size ve bebeğinize hiçbir zararı dokunmaz. Bununla birlikte saçları boyatmak, açıcı kullanmak ve spreylerin yan etkileri olabilir. Bu nedenle saçlarınızı doğal ürünlerle boyamak daha sağlıklı bir seçim olabilir.

KALABALIK SALONLARDAN KAÇININ

Büyüklerinizin saçınızı kestirmekten uzak durmasının isteyecekleri bir başka neden de kalabalık ve hijyenik olmayan ortamları ziyaret etmemeniz gerektiği için olabilir. Hamlelik sırasında kalabalık, havasız alanlarda bulunmak oldukça sıkıntılı olabilir. Ayrıca kullanılan boyalar sizi rahatsız edebilir. Bu nedenle saçınızı kestirmeden önce randevu almanız ve kuaför salonlarındaki sakin zamanları tercih etmelisiniz.

Anahtar Kelimeler:
HamilelikSaç
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