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Hareket kapasitesini artıran bakteri 'Veillonella'

ABD'li araştırmacılar, insan vücudunda 'Veillonella' adını verdikleri bir bakteri buldu. Bakterinin, insan vucüdunda hareket seviyesini artırırdığı belirtiliyor.

25 Haziran 2019 Salı 16:16
Hareket kapasitesini artıran bakteri 'Veillonella'

Merkezi ABD'nin Boston kentinde olan Joslin Diyabet Merkezi, sporcu vücudunda Veillonella adını verdikleri bir bakteri keşfetti.

Medical Daily'nin haberine göre araştırmacılar, "eşsiz" diye tanımladıkları bu bakterinin, aynı zamanda normal insan vücudundaki hareket kapasitesini de arttırabileceğini belirtiyor.

Mikrobiyomların içinde bulunan Veillonella, egzersiz sonrası metabolizmanın hızlanarak laktik asit ve içindeki yağ asit zinciri olan propiyonatın sporcunun egzersiz kapasitesini artırmasına yarıyor.

"YÜKSEK KAPASİTE SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ"

Joslin araştırmacısı Aleksandar Kostic, egzersiz kapasitesinin yüksek olmasının kalp ve damar hastalıklarına ek olarak genel insan sağlığı için de oldukça önemli olduğunu belirtti.

Araştırmacıların 2015 yılında Boston maraton koşucularından ve hareketsiz insanlardan aldıkları dışkı örneklerini yarış öncesi ve sonrasında inceleyen Kostic ve ekibi, Veillonellasayısının maroton koşucularında yarış sonrası daha fazla olduğunu gördü ve aynı zamanda koşucuların hareketsiz bireylere göre daha fazla bakteriye sahip olduğunu da belirledi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Tüm bu belirtilere karşın, bakterinin egzersiz performansını nasıl etkilediği sonucuna tam olarak ulaşamayan araştırmacılar yeni çalışmalar için hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Veillonella
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