Hastalanmamak için bunları yiyin!

Bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyonlardan ve diğer yabancı maddelerden koruyan savunma sistemidir. Bunu yabancı maddeleri tanıyıp etkisiz hale getirerek yapar.

Adından da anlaşılacağı gibi bağımsız bir organ değildir, vücudun hemen her yerinde bulunan birkaç organ ve doku ve hücrenin birleşimidir ve vücudu tamamen sarar.

Bağışıklık sistemi genel olarak şunlardan oluşur:

- Lenfatik sistem organları, yani timus, dalak, kemik iliği, lenf düğümleri ve deri ve mukoz membranlardaki diğer bağışıklık organları (bademcikler, apendiks gibi),

- Lenfatik organları birbirine bağlayan lenf damarları,

- Lenfatik sistem tarafından üretilen beyaz kan hücreleri.

Mevsim ne olursa olsun sağlıklı bir bağışıklık sistemi çok önemlidir ve yediğiniz yiyecekler bağışıklık sisteminizin sağlığını büyük ölçüde etkiler. Bazı gıdalar hastalık riskini azaltırken, bazıları iyileşmeyi destekler.

İşte bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yiyebileceğiniz 8 besin:

1. Demir açısından zengin besinler

Demir, bağışıklık sisteminin işleyişinde önemli rol oynayan bir mineraldir. Kandaki düşük demir seviyeleri ve düşük demir içeren bir diyet kansızlığa veya zayıf bir bağışıklık sistemine yol açabilir.

Bu nedenle et, balık, baklagiller, kuruyemişler, yağlı tohumlar, baklagiller ve kuru meyveler gibi demir açısından zengin besinler yemek önemlidir. C vitamini demirin daha hızlı emilmesine yardımcı olduğu için demir içeren besinlerle birlikte alınması tavsiye edilir.

2. Probiyotikler açısından zengin besinler

Probiyotikler açısından zengin besinler bağışıklık fonksiyonlarını güçlendirir. Probiyotikler, bağırsaklarda yaşayan ve bağışıklık sistemini uyaran faydalı bakterilerdir. Ayrıca bağırsak duvarının sağlığını da iyileştirirler ve istenmeyen maddelerin vücuda sızmasını ve bağışıklık reaksiyonunu tetiklemesini önlerler.

Son araştırmalara göre probiyotikler, üst solunum yolu enfeksiyonları geliştirme riskini yüzde 50'ye kadar azaltabilir. Ayrıca, düzenli olarak probiyotik tüketen biri hastalandığında, daha az antibiyotiğe ihtiyaç duyduğu ve bazı hastalıklardan daha hızlı kurtulduğu kanıtlanmıştır.

Lahana turşusu, doğal olarak fermente edilmiş turşular, yoğurt, kefir ve ayran iyi probiyotik kaynaklarıdır.

3. Narenciye

C vitamini açısından zengin olan portakal, greyfurt ve mandalina, iyi bilinen bağışıklık güçlendiricilerdir. C vitamininin antibakteriyel ve iltihap önleyici etkisi vardır. Ayrıca cildi tahrişe karşı korur.

Ayrıca C vitamini, bağışıklık hücrelerini viral veya bakteriyel enfeksiyonlar tarafından üretilen zararlı bileşiklere karşı koruyan bir antioksidandır.

Yeterli C vitamini alımı, bağışıklık sistemini güçlendirmenin ve enfeksiyonlardan kaçınmanın en iyi yollarından biridir. Araştırmalar, soğuk algınlığı durumunda daha fazla miktarda C vitamini tüketmenin daha hızlı iyileşme sağladığını kanıtlamıştır.

C vitamini açısından zengin diğer besinler arasında biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler, çilek, domates ve bezelye bulunur.

4. Sarımsak

Sarımsak enfeksiyon riskini azaltan maddeler içerir. Ana bileşeni, bağışıklık hücrelerinin grip ve soğuk algınlığı ile savaşmasına yardımcı olduğu bilinen allisindir. Sarımsak ayrıca antimikrobiyal ve antiviral özelliklere sahiptir, bu da onu bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı iyileştirici haline getirir.

Bilimsel bir çalışmada, allisin alan katılımcılar, yalnızca plasebo alan deneklere göre yüzde 60 daha az soğuk algınlığı yaşamıştır. Ayrıca soğukta allisin tüketen grubun ortalamadan 3-4 gün daha hızlı iyileştiği görülmüştür.

Sarımsağın bağışıklık güçlendirici etkisinden en iyi şekilde yararlanmak için günde iki veya üç diş yemeyi deneyin.

5. Orman meyveleri

Böğürtlen, yaban mersini, ahududu, çilek ve kızılcık gibi orman meyveleri antimikrobiyal özelliklere sahip bir grup faydalı bitki bileşiği olan polifenollerle doludur.

Çalışmalar ayrıca orman meyvelerinin polifenol sayesinde grip virüsüne karşı koruma sağlayabileceğini kanıtlıyor. Ayrıca vücudu E. coli ve salmonella enfeksiyonlarına karşı da korurlar.

Orman meyveleri ayrıca bol miktarda C vitamini içerir ve bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

6. Kuruyemişler

Kuruyemişler ve çeşitli yağlı tohumlar besin açısından inanılmaz derecede zengindir. Selenyum, bakır, E vitamini ve çinko bakımından zengindirler. Hepsi sağlıklı bir bağışıklık sisteminin korunmasında rol oynar.

Susam tohumları ve bademler özellikle iyi bakır ve E vitamini kaynaklarıdır, kabak çekirdeği ve kaju ise çinko açısından zengin besinlerdir.

Kuruyemişler ve yağlı tohumlar aynı zamanda hepsi sağlık için gerekli olan iyi lif, antioksidan ve sağlıklı yağ kaynaklarıdır.

7. Zencefil

Zencefil, iltihap önleyici bir madde olan gingerol açısından zengindir. E. coli, candida ve salmonella gibi çeşitli bakterilerin büyümesini engeller.

Zencefil vücutta enfeksiyondan önce varsa daha da etkilidir. Yemeklerinize veya çeşitli tariflerinize taze zencefil ekleyebilirsiniz. Ayrıca taze zencefil çayı da içebilirsiniz.

8. Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı antimikrobiyaldir. İçindeki yağ asitleri zararlı virüsleri, bakterileri ve mantarları öldürür.

Ayrıca araştırmalar, mide ülseri, sinüzit, diş çürümesi, gıda zehirlenmesi ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan bakterilerin de Hindistan cevizi yağı yardımıyla etkisiz hale gelebileceğini gösteriyor.

Çalışmalara göre, Hindistan cevizi yağı grip ve hepatit C'nin gelişiminden sorumlu olan virüslere karşı da etkilidir. Ayrıca mantar enfeksiyonlarının yaygın bir nedeni olan kandida ile savaşmaya da yardımcı olur.

Hindistan cevizi yağını mutfakta yemek pişirirken kullanırsanız diyetinize kolayca dahil edebilirsiniz. Günde 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı yemek, avokado, fındık, zeytin ve keten tohumu gibi diğer sağlıklı yağlar için yeterli alan bırakır.